Teo Mammucari: cosa c’è di vero sul presunto flirt con la Pastorelli?

Teo Mammucari ha vinto la prima edizione del Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato è stato uno show musicale apprezzatissimo dal pubblico italiano. La finale della primissima edizione del format ha visto trionfare lo showman Teo Mammucari nei panni del Coniglio. Tuttavia, forse non tutti sanno che Teo 10 anni fa ebbe una storia d’amore con la bella Ilenia Pastorelli, giudice dello show condotto da Milly Carlucci, accanto a Flavio Insinna, Patty Pravo e Guillermo Mariotto. In questo articolo cercheremo di dare approfondimenti su questa romantica storia che davvero pochi conoscono.

A tirare fuori il flirt è stato Mariotto

È stato Guillermo Mariotto il primo a parlare per primo della storia d’amore tra Teo Mammucari e Ilenia Pastorelli. Il motivo è semplice: nel corso dello show, l’attrice 34enne era incerta sulle reali identità dei cantanti partecipanti alla prima edizione dello show Rai (tratto da un format sudocoreano), tuttavia Ilenia sembrava avere davvero pochi dubbi riguardo l’identità del coniglio, alias Teo Mammucari. La Pastorelli, con gli occhi di una donna innamorata o di chi ha provato qualcosa di forte verso qualcuno in passato, aveva detto: “Lo riconosco da come tiene il microfono, da come incrocia le braccia… è così sexy… lo porterei a cena”.

Ma le voci sul flirt sono fondate o no?

Ma c’è stato davvero in passato del tenero tra Teo Mammucari e Ilenia Pastorelli? A venirci incontro è lo staff del settimanale GrandHotel, che ha scovato la foto ritraente un bacio appassionato tra il conduttore e l’attrice risalente al 2011. L’immagine era stata resa nota, originariamente, dal settimanale Vip. Una volta toltasi la maschera da coniglio, Teo ha dichiarato: “Ilenia e io ci siamo conosciuti 10 anni fa e ci ho provato con lei come un deficiente”. Mammucari ha proseguito: “Quando ho saputo che sarebbe stata in giuria qui al Cantante Mascherato, mi volevo ammazzare. Mi sono detto: “Mi beccherà subito!””. Ed alla fine ci ha davvero azzeccato!