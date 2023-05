Teo Mammucari rivela la verità sull’addio a Le Iene: “Parlo io!”

Teo Mammuccari ha finalmente deciso di rivelare la sua versione dei fatti in merito al suo addio a Le Iene. Il conduttore lo scorso Gennaio ha deciso di non presentarsi nel programma e ha lasciato che Belen conducesse da solo la puntata. Ufficialmente Mediaset ha riferito che Teo sarebbe stato impegnato in altri progetti della rete, ma ad oggi al comico non è stato affidato nessun programma.

I rumors si sono susseguiti ma nessuno ha fatto veramente chiarezza sull’accaduto. Oggi Teo ha rilasciato un’interessante intervista a Libero Quotidiano dove rende pubblica la sua versione dei fatti. Il conduttore ha confermato d’essersene andato volontariamente in seguito ad alcuni contrasti con Davide Parenti: “Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione.

- Advertisement -

Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5″. Ha dichiarato il comico che oggi è impegnato con un popolare spettacolo a teatro. Un progetto che voleva realizzare da tempo. Mammuccari ha poi chiarito quali sono i rapporti con i vertici Mediaset e ha citato anche il regista de Le Iene.

Teo Mammuccari: “Ecco cosa ho chiesto a Mediaset”

Mammuccari ha spiegato d’aver chiesto alla direzione di Mediaset di dargli un programma tutto suo. Ha presentato anche un progetto e per il momento è in attesa di ricevere una risposta. Per quanto riguarda Davide Parenti e i suoi presunti contrasti con lui, il comico ha cercato di placare i pettegolezzi.

- Advertisement -

“Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli.” Ha così concluso: “È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”.