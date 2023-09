Teo Mammuccari, sull’addio a Le Iene: “Non parlo ma…”

Teo Mammuccari ha annunciato sui social d’essere nel cast di Ballando con le stelle come concorrente. Il conduttore ha scherzato sulle sue doti eccelse di ballerino e si è detto entusiasta di fare quest’esperienza. Reduce dalle polemiche dello scorso anno quando ha lasciato improvvisamente Le Iene, Mammuccari ha deciso in seguito d’abbandonare anche il suo ruolo a Tu si que vales.

Ora è approdato in Rai dove presto potrebbe condurre un programma tutto suo. Nel frattempo ha rilasciato un’intervista a il Messaggero dove ha spiegato alcune sue posizioni su Mediaset: “Se passare da giurato di “Tu sì que vales” a concorrente di “Ballando” è un passo indietro? Il passo indietro lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perché non sa fare altro. Sei anni di Tu sì que vales in mezzo a De Filippi e Scotti – a cui sarò sempre grato – sono stati la consacrazione della mia carriera.” Ha dichiarato il conduttore.

- Advertisement -

Ha poi aggiunto: “Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa? Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset: “Posso fare un programma mio?”. Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. “Ma come, non dobbiamo parlare del programma?”

Teo Mammuccari: “Mi si è gelato il sangue”

Su Davide Parenti e quello che è successo a Le Iene, Teo preferisce non parlare ma qualche sassolino dalle scarpe in merito alle scelte di Mediaset se l’è tolto: “Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: “Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…”. Ho pensato “che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry”. “La Ruota della Fortuna”.

- Advertisement -

La reazione di Mammuccari in merito è stata inattesa: “Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia.“