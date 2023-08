Terapia con iniezione anti cancro: viene introdotto per la prima volta dal sistema sanitario inglese insieme alla somministrazione tramite flebo

Nuova terapia endovenosa anti cancro, il sistema sanitario inglese (Nhs), è il primo a l mondo ad offrire ai propri pazienti la somministrazione dell’immunoterapia antitumorale tramite iniezione di atezolizumab, conosciuto anche con il nome di Tecentreq.

Il trattamento sarà utilizzato su pazienti affetti da diversi tipi di cancro. L’atezolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato utilizzato per il trattamento di diversi carcinomi, fino al sarcoma dei tessuti molli. Con questo trattamento, somministrato finora per via endovenosa attraverso flebo, si eliminano le cellule malate. L’iniezione diventa un trattamento più pratico, diretto e di breve tempo. Lo scopo è migliorare la vita dei pazienti, diminuendo le ore in ospedale e di trattamento.

Dati sulla nuova terapia, tempi e benefici

Il farmaco Tecentriq viene somministrato a circa 3600 pazienti l’anno in Inghilterra. La terapia tradizionale somministrata con flebo richiede tempi di trattamento che vanno dai trenta ai sessanta minuti. La somministrazione del farmaco con iniezione richiede soltanto sette minuti. Il professor Ptere Johnson della NHS spiega che l’introduzione per la prima volta a livello mondiale di questo trattamento significherà che centinaia di pazienti potranno trascorrere meno tempo in ospedale e libereranno tempo prezioso nelle unità di chemioterapia del sistema sanitario nazionale.

Il professor Peter Johnson spiega anche che la chemioterapia per via endovenosa può continuare nei pazienti che ricevono l’atezolizumab.

L’NHS ha dedicato anche un post su Twitter. Ha affermato di essere diventato il primo sistema sanitario al mondo a lanciare la versione iniettabile del farmaco Tecentriq, questo grazie all’approvazione per l’uso da parte dell’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari.

“I tempi di trattamento farmacologico per alcuni pazienti affetti da cancro saranno ridotti fino al 75%, grazie a una prima iniezione mondiale del sistema sanitario nazionale che richiede solo sette minuti per essere somministrata. Questo trattamento più rapido è un’ottima notizia sia per i pazienti che per i team oncologici!” (Fonte)