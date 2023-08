Terrorismo, smantellata una rete anarchica: nove indagati

Nelle ultime ore la Polizia di Stato di La Spezia, Genova e Massa Carrara è impegnata in nove misure cautelari per l’operazione contro i reati di associazione a finalità terroristica. Non solo, gli anarchici del circolo “Goliardo Fiaschi” sono anche accusati di offesa all’onore della figura del Presidente della Repubblica e di apologia al terrorismo.

L’operazione in questione è la “Scripta scelera”, menzionata anche nelle interviste di Alfredo Cospito, che, secondo gli investigatori “faceva spesso riferimento alle armi incitando l’azione terroristica”. Negli stessi scritti è presente anche una lunga lista di offese al Presidente Mattarella nonché la confessione da parte degli anarchici di essere i responsabili dell’attentato ad Atene alla sorella di Elly Schlein.

Terrorismo: in carcere un ragazzo di 27 anni

Fatti gravissimi quindi quelli di cui sono accusate le nove persone, anche se per ora sicuro al carcere è solo un giovane di 27 anni. Per altri tre, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Continuano intanto le persecuzioni nei confronti di tutti gli altri membri del clan, arrivando fino a L’Aquila, Perugia e a Bergamo. La Digos sta portando avanti le indagini principali insieme al servizio del contrasto al terrorismo al fine di provare l’esistenza di comportamenti estremisti, anche se le premesse ci sono tutte: dal sito web dell’associazione spuntano frasi come “al rogo le chiese e le istituzioni”, “distruggiamo i governi” e “colpiamo i padroni e il potere”.

Bezmotivny, chiuso il giornale anarchico

Nelle ultime ore gli agenti hanno perquisito anche il “Goliardo Fiaschi“, uno dei più famosi circoli libertari della zona di Carrara insieme alla “Avenza Grafica“, tipografia nella quale si stampava da ben 3 anni il periodico anarchico “Bezmotivny“. Il giornale in questione, nato a dicembre 2020, era diventato lo strumento principale per promuovere il messaggio oltranzista con alle spalle un’ideazione e stampa gestita in modo totalmente clandestino.