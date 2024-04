Arrestato a Caselle il pugile Michael Pasqua

I Carabinieri del Ros della Compagnia di Venaria (Torino) hanno atteso l’atleta agli arrivi dell’aeroporto Sandro Pertini di Caselle e hanno immediatamente proceduto al fermo.

Michael Pasqua, 40 anni, in arte ‘Luca Bazooka’, ha raggiunto Torino da Miami, in Florida, dove si era recato per partecipare a una manifestazione sportiva.

- Advertisement -

L’arresto di Michael Pasqua rientra nel quadro di un’operazione più complessa, chiamata Echidna, alla quale le forze dell’ordine piemontesi lavoravano da tempo. Il nome dell’atleta rientrava infatti nell’elenco degli attori attivi a quanto emerso da indagini e intercettazioni. La famiglia Pasqua e le sue ramificazioni è al centro dell’inchiesta condotta dalla Dda di Torino che nei giorni precedenti al rientro di Michael Pasqua in Italia aveva già proceduto con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari per altri componenti della famiglia Pasqua e per soggetti che gravitano attorno a questa realtà.

Gli arrestati sono Giuseppe e Domenico Pasqua, rispettivamente zio e cugino del pugile. Le altre persone, a cui è stata attribuita prevalentemente la misura dei domiciliari per ora, risultano colluse con le cosche malavitose Pelle di San Luca e Nirta.

- Advertisement -

Michael Pasqua dall’aeroporto di Caselle è stato condotto direttamente nella casa circondariale Lo Russo Cutugno e risulta a disposizione dell’autorità giudiziaria che provvederà ad interrogarlo.