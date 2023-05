The Creator, arriverà il 28 settembre nelle sale italiane

20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One hanno diffuso il trailer e il poster dell’epico thriller d’azione The Creator, che arriverà il 28 settembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Diretto da Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), il film è interpretato da John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Io e Lulù), l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e la vincitrice dell’Academy Award® Allison Janney (Tonya).

- Advertisement -

La sceneggiatura è di

Gareth Edwards e Chris Weitz, da un soggetto di Edwards. Il film è prodotto da Gareth Edwards, p.g.a., Kiri Hart, Jim Spencer, p.g.a. e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman sono i produttori esecutivi.

In una guerra futura tra

la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creator, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di un bambino.

- Advertisement -

20th Century Studios

20th Century Studios è una casa di produzione vincitrice di numerosi Academy Award® che realizza lungometraggi sia per il cinema che per lo streaming. È la casa di franchise iconici come Avatar, Alien, Il pianeta delle scimmie, Predator, Die Hard e Kingsman e creatrice di film di successo come Bohemian Rhapsody, The Greatest Showman, Sopravvissuto – The Martian, Le Mans ‘66 – La grande sfida e Free Guy – Eroe per gioco. Lo studio ha lanciato inoltre le serie di film di successo Deadpool e X-Men, il vincitore di un premio Oscar® West Side Story, Prey e Avatar: La Via dell’Acqua, quarto film con il maggiore incasso al mondo. Precedentemente conosciuta come 20th Century Fox, prima di diventare parte di The Walt Disney Company, 20th Century Studios è riconosciuta per la sua incredibile eredità che dura da 80 anni.

È infatti la casa che ha prodotto e realizzato

i primi sei film di Star Wars, oltre ai successi che hanno attraversato i decenni come Miracolo sulla 34ª strada, Eva contro Eva, Il re ed io, Tutti insieme appassionatamente, Butch Cassidy, La storia fantastica, The Abyss, Edward mani di forbice, Mamma ho perso l’aereo, Mio cugino Vincenzo, Speed, Cast Away, Moulin Rouge!, Minority Report, Gone Girl – L’amore bugiardo e Revenant – Redivivo.

New Regency

Fondata nel 1991 dal noto produttore Arnon Milchan, New Regency è attivamente impegnata nell’intrattenimento per tutto il mondo. La società è guidata dal presidente e CEO Yariv Milchan e ha prodotto alcuni dei film di maggior successo e acclamati dalla critica di tutti i tempi, con oltre 140 film e più di 50 serie televisive nel suo vasto catalogo, tra cui il vincitore dell’Academy Award® Revenant – Redivivo (2016), i due film vincitori dell’Oscar® come miglior film, 12 anni schiavo (2014) e Birdman (2015), nonché il successo al botteghino del 2018 Bohemian Rhapsody.

La società ha inoltre sostenuto l’installazione di realtà virtuale

concettuale “Carne y Arena” del celebre filmmaker Alejandro G. Iñárritu e il musical di Broadway “Pretty Woman”, adattamento dell’amata commedia romantica del 1990 originariamente prodotto da Arnon Milchan. New Regency si impegna a continuare a promuovere le sue impareggiabili relazioni con i filmmaker e oggi vanta collaborazioni con le forze creative più acclamate e ricercate del settore.

eOne

Entertainment One Ltd. (eOne) è uno studio indipendente specializzato nello sviluppo, acquisizione, produzione, finanziamento, distribuzione e vendita di contenuti di intrattenimento. Come parte dell’azienda globale di giochi e intrattenimento Hasbro (NASDAQ: HAS), l’esperienza di eOne comprende film, televisione e programmi per famiglie. Grazie alla sua ampia portata e scala, e al suo profondo impegno per un intrattenimento di alta qualità, eOne libera il potere e il valore della creatività. eOne porta sul mercato sia contenuti originali che esistenti, attraverso una rete diversificata di partner creativi e di società eOne.