The Kolors, Stash: “Maria de Filippi è la mia maestra”

Reduci dal successo estivo ottenuto con Italo Disco, i The Kolors si stanno godendo il momento di celebrità. Grazie al pubblico che li ha votati durante tutta l’estate hanno vinto il Summer Hits 2023 e questo li ha riportati a credere nella loro musica dopo un momento di pacatezza. Intervistato da Vanity Fair Stash, frontman del gruppo, ha parlato della gavetta e del debutto a Amici.

Ha poi rivelato d’avere ancora oggi un rapporto speciale con Maria de Filippi. La sente spesso e a lei chiede tantissimi consigli. La conduttrice gli ha insegnato ad avere la testa sulle spalle e a rimanere con i piedi per terra. La considera la sua maestra di consapevolezza. E’ lei che ha chiamata appena ricevuto il premio di RTL105:

“Ho chiamato Maria De Filippi, per ringraziarla ancora una volta: è la prima persona che ha creduto in me e so che è autenticamente partecipe di ogni mio successo. Ci sentiamo spesso e ci prendiamo in giro parecchio, ci sfottiamo proprio: con lei ho una confidenza che non ho con nessun altro del mio ambiente professionale. In più è maestra di consapevolezza e di piedi per terra, lezioni che non fanno mai male.

Stash papa di Grace e Image: “Un figlio maschio? Nì”

Il frontman dei The Kolors è papà di due splendide bambine, Grace e Image, a cui dedica moltissimo del suo tempo libero. Il cantante ha rivelato che per ora il figlio maschio non gli manca anche se viene da una cultura dove essere uomini era un privilegio:

“La risposta non è né sì né no. Sono cresciuto in un contesto dove essere “u figghiu masculo” era considerato un vantaggio. Per fortuna è una mentalità che ho scavallato e non mi appartiene. Il destino mi ha anche dato una mano regalandomi due bambine”.