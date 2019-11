WhatsApp Web: come usarlo sul PC

Cos’è WhatsApp Web

Sgombriamo subito il terreno da ogni dubbio, WhatsApp Web non è un’applicazione, ma un servizio web di messaggistica istantanea collegato al più noto Whatsapp per cellulari che ormai tutti utilizziamo per inviare e ricevere messaggi testuali o vocali.

WhatsApp è diventato strumento fondamentale nella vita quotidiana delle persone. Difatti, sono sempre di più coloro che lo utilizzano per il tempo libero o per lavoro. Tuttavia non sempre abbiamo la possibilità di usare il nostro smartphone o meglio potrebbe essere più comodo per noi inviare messaggi o allegare documenti direttamente dal nostro pc.

WhatsApp web da questo punto di vista altro non è che un’estensione collegata all’app installata sui nostri cellulari. Ne discende che WhatsApp Web non costituisce un altro account WhatsApp, bensì si accede allo stesso account ma su due dispositivi diversi. Tutti i messaggi, le immagini ed i documenti vengono visualizzati su entrambi i dispositivi contemporaneamente.

Requisiti per installare WhatsApp Web

Essere titolari di una account WhatsApp installato sul telefono cellulare;

Utilizzare un browser aggiornato: Chrome, Firefox, Opera, Safari e Internet explorer;

Avere una connessione internet attiva

WhatsApp Web – Download

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti sopraindicati si può procedere con la configurazione. Effettivamente non si tratta di un vero e proprio download, quindi non occorre scaricare nulla sul proprio pc.

È sufficiente visitare il sito web ufficiale web.whatsapp.com.

Come utilizzare WhatsApp web

Apri WhatsApp sul tuo telefono.

Per Android: vai alla schermata CHAT > clicca sui TRE PUNTINI in alto a destra > clicca su WhatsApp Web

comparirà la seguente schermata e ti basterà cliccare sul simbolo + in alto a destra

apparirà la seguente schermata dove ti verrà mostrato la finestra per scansionare il codice QR che ti è apparso nella pagina aperta precedentemente sul tuo computer.

Avvicina il telefono al computer e scansiona il codice QR visualizzato sullo schermo.

Come impostare le notifiche su WhatsApp Web

Su WhatsApp Web si possono impostare anche le notifiche, in modo tale da non perdere nessun messaggio, quindi sarete avvisati sul vostro desktop quando riceverete un nuovo messaggio. Per attivare le notifiche di WhatsApp Web è molto semplice basterà selezionare la voce “Attiva notifiche desktop” che si trova in alto a sinistra e autorizzare il browser a mostrare gli avvisi.

Nella schermata principale che vi appare sul vostro PC cliccate sempre sui soliti Tre puntini e poi su impostazioni

Vi apparirà la seguente schermata

cliccate su notifiche e vi compariranno le diverse opzioni da selezionare

Come disconnettersi da WhatsApp web

Dopo aver utilizzato il vostro profilo WhattsApp sul PC è opportuno per non dire assolutamente consigliato disconnettervi.

Al momento dell’accesso, come visto in precedenza, vi verrà mostrata una schermata ed in basso vedrete l’opzione “Resta connesso“. Se volete evitare di ripetere la procedura sopra descritta vi consigliamo di spuntare la voce. In tal caso sarà sufficiente recarvi sempre sul sito ufficiale ed immediatamente sarete connessi al vostro profilo.

Se invece volete disconnettere il vostro account, dopo aver chiuso il browser, non dovrete fare altro che deselezionale o non selezionare la voce iniziale che troverete immediatamente sotto il codice QR da scansionare.

Per disconnettervi manualmente da tutti gli accessi, invece, dovete andare sul vostro smartphone e aprire l’applicazione di WhatsApp.

Cliccate sul tasto “Impostazioni” e andate su “WhatsApp Web”. A questo punto selezionate la voce “Disconnettiti da tutti i computer” e per confermare l’operazione cliccate su “Disconnetti”.

WhatsApp Web. Limiti di utilizzo

Vediamo quali sono i limiti di utilizzo del servizio WhatsApp web:

è necessario che lo smartphone su cui hai installato WhatsApp sia acceso e connesso ad internet altrimenti WhatsApp Web non funziona perché l’app installata sul tuo smartphone deve essere in grado di sincronizzarsi con il sito web;

Non è possibile usare WhatsApp Web senza QR code o se il telefono è rotto. Il codice QR viene scansionato tramite la fotocamera principale del telefono, pertanto se la fotocamera non ha la messa a fuoco automatica, è rotta o presenta qualsiasi altra anomalia, potresti non riuscire a scansionare il codice a barre e di conseguenza non potrai utilizzare il servizio.

non si può utilizzare l’app su più PC in contemporanea;

non si possono effettuare chiamate o videochiamate, è possibile tuttavia registrare ed ascoltare i messaggi vocali precedentemente memorizzati sul dispositivo.

WhatsApp Web e Picture-in-Picture

La modalità Picture-in-Picture è già nota a coloro che la utilizzano sul proprio smartphone. La vera novità e che adesso è stata implementata anche per WhatsApp Web. La funzione Picture in Picture può essere utilizzata per i video di YouTube, Facebook, Instagram e Streamable! Ma per coloro che non sanno di cosa si tratta spiegheremo brevemente a cosa serve.

Gli utenti quando riceveranno un video su WhatsApp Web potranno decidere se aprirlo a tutto schermo oppure se visualizzarlo in un piccolo riquadro in alto e continuare a inviare messaggi ai propri amici. La nuova funzionalità è attiva sia per le chat singole sia per quelle di gruppo. Questo significa che quando vogliamo guardare un video ricevuto in una conversazione e nello stesso tempo continuare a scrivere messaggi con i nostri contatti possiamo farlo limitando il video ad una piccola finestra che potremmo spostare a nostro piacimento. Di seguito un esempio di come appare la schermata quando riceviamo un video.

WhatsApp Web offre anche la possibilità di cambiare la chat senza chiudere il PiP, in tal modo possiamo continuare a guardare tranquillamente il nostro video.

La funzione è stata implementata per l’aggiornamento 0.3.2041, quindi se la funzione non funziona per te, significa che stai utilizzando una versione Web di WhatsApp precedente.

Per forzare l’aggiornamento, è necessario cancellare la cache del browser (è possibile provare a utilizzare il collegamento CTRL + F5 che cancellerà la cache nella pagina che si sta visitando): riavviare il browser e ora si dovrebbe essere in grado di utilizzare il ultimo aggiornamento Web di WhatsApp con la funzione Picture in Picture abilitata!

Nota: assicurati di attendere qualche secondo prima di inviare il link del video, per consentire a WhatsApp di caricare l’anteprima, altrimenti il ​​PiP non verrà presentato.



Una volta lanciato il video si aprirà una finestra che potremmo spostare a nostro piacimento all’interno della chat. Inoltre, potrete regolarne le dimensioni visualizzando a tutto schermo piuttosto che rimpicciolirla.

La vera novità è che da fine 2018 la modalità Picture-in-Picture è disponibile anche su WhatsApp Web.

WhatsApp Web, come funziona la modalità Picture-in-Picture

La modalità Picture-in-Picture di WhatsApp Web è installata di default, pertanto, per utilizzarla non è necessario compiere alcuna azione.

Come si fa a vedere un video in modalità Picture-in-Picture?

Niente di più semplice. Quando riceverete un filmato, si aprirà in anteprima una finestra con l’icona di due schermi mostrata nell’immagine allegata poco sopra, cliccandoci si aprirà un ulteriore piccola finestra con l’esecuzione del video che vi consentirà di continuare a scrivere. Le dimensioni della finestra possono essere modificate a vostro piacimento.