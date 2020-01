Tim regala 10€ se ricarichi 15€. Vale solo per il 9 e 10 Gennaio

Vediamo insieme come avere in regalo 10 euro da Tim

Tim regala 10 euro a chi ne ricarica 15, questa é la nuova promozione lanciata dall’operatore telefonico. L’iniziativa promuove la ricarica attraverso l’app MyTIM e l’attivazione del servizio Ricarica Automatica.

Come funziona la promozione Tim

Sará possibile aderire alla promozione MyTIM sia oggi 9 gennaio, che domani 10 gennaio. I clienti che effettueranno una ricarica di almeno 15€ utilizzando l’applicazione MyTIM e attivando il servizio Ricarica Automatica, riceveranno in regalo 10 € di credito direttamente sulla scheda.

Tutti riceveranno il regalo?

Purtroppo la promozione non sará usufruibile da tutti i clienti, difatti saranno esclusi coloro che hanno già attivato il servizio Ricarica Automatica in precedenza.

Cosa é il servizio Tim Ricarica Automatica?

Ricarica Automatica è il servizio Tim che ti ricarica la SIM in modalità autonoma con addebito diretto su carta di credito o conto corrente. Il giorno prima della scadenza, TIM ti ricarica dell’importo esatto per coprire il costo di rinnovo.

Si attiva tramite l’app MyTIM oppure in negozio. Fino al 26 Gennaio 2020 se attivi il servizio riceverai in regalo 5 Giga ogni mese per 1 anno

Inoltre con TIM Ricarica Automatica sarà bloccata l’attivazione di servizi a pagamento offerti da terzi.