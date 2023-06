Il timballo di pasta alla boscaiola in friggitrice ad aria è un piatto ricco e gustoso, perfetto per una cena in famiglia o con gli amici. In questa versione, verrà utilizzata la friggitrice ad aria per una preparazione più leggera ma altrettanto saporita. Gli ingredienti sono leggermente differenti dalla boscaiola normale ma il risultato, fidatevi, sarà veramente spettacolare.

Ingredienti timballo di pasta alla boscaiola in friggitrice ad aria per 2 teglie da 20 cm

400 g di pasta corta (penne, fusilli, rigatoni)

100 g di pisellini

2 zucchine

100 g di pancetta affumicata

100 g di salsiccia sbriciolata

1 cipolla bianca

50 g di gorgonzola

50 g di mascarpone

250 ml di latte

50 g di parmigiano grattugiato

20 g di burro

Olio d’oliva

Sale

Pepe

Procedimento

Iniziate tagliando le zucchine a dadini e tritando la cipolla. In una padella antiaderente, aggiungete un filo d’olio d’oliva e fate soffriggere la pancetta affumicata insieme alla cipolla e alla salsiccia sbriciolata fino a quando saranno dorati.

Aggiungete i pisellini e le zucchine a dadini e lasciate cuocere per circa 10-15 minuti, fino a quando le verdure saranno morbide. Nel frattempo, cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela molto al dente.

Preparate quindi la crema di gorgonzola-mascarpone, la vera colonna portante di questo piatto. In una ciotola, mescolate il gorgonzola e il mascarpone fino a quando saranno ben amalgamati. Aggiungete il latte poco alla volta, continuando a mescolare, fino a quando otterrete una crema fluida.

In una grande ciotola, unite la pasta, le verdure con la pancetta e la salsiccia, la crema di gorgonzola-mascarpone e il parmigiano grattugiato. Mescolate bene tutti gli ingredienti. Trasferite il composto in una teglia adatta alla vostra friggitrice ad aria e cospargete la superficie con i fiocchetti di burro.

Cottura

Cuocete il timballo in friggitrice ad aria a 180°C per 15-18 minuti, finché la superficie sarà dorata e croccante.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Potete sostituire i pisellini con fagiolini o zucchine. Questo piatto non prevede i funghi perché l’autrice non li poteva mangiarli ma, inserendo degli ottimi champignon sarà ancora più gustosa.

Ringraziamo per questa Ricetta Barbara Sodano che l’ha suggerita sul nostro gruppo Facebook, permettendoci di condividerla con tutti quanti.

