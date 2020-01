Tivùsat: Come funziona, a cosa serve e l’attivazione della tessera

Quando non si vede il Digitale Terrestre, magari a causa di una scarsa copertura dovuta alla zona di residenza, si può ricorrerre a Tivùsat

Per vedere i canali sulla propria televisione, volendo, i cittadini italiani possono utilizzare una valida alternativa al Digitale Terrestre, ovvero Tivùsat. Ma come funziona? Cosa serve? E come si attiva la tessera?

Tivùsat: Come funziona e a cosa serve

Come tutti ben sappiamo, sfortunatamente, il Digitale Terrestre non riesce a coprire completamente tutta la nostra penisola, quindi per ovviare a questo spiacevole problema è nata la Tv Satellitare chiamata Tivùsat.

Grazie all’utilizzo di una semplice parabola, questa piattaforma del tutto gratuita permette di guardare i canali televisivi principali, ovvero Rai e Mediaset, a tutte quelle persone che riscontrano problemi.

lnoltre, il suo utilizzo è davvero estremamente facile, basta solo essere muniti di:

Impianto satellitare

Decoder satellitare (il quale deve avere il bollino che indica che supporta la piattaforma)

Tessera (o se si preferisce smart card) di Tivùsat

Il prezzo dei decoder varia a seconda dei modelli e delle caratteristiche tecniche, e parte dai 90 euro.

Anche la procedura d’installazione non è affatto impegnativa, infatti una volta avere posizionato la propria parabola a Eutelsat 13° Est, bisogna provvedere a collegarla al proprio Decoder Satellitare.

Se si possiede un televisore recente, quindi di ultima generazione, questo potrebbe essere già integrato e basta verificare se sono presenti i slot common interface. Diversamente, sarà necessario acquistare una CAM, ovvero la sigla che sta per Modulo d’Accesso Condizionato.

Tra l’altro è molto importante che i clienti che hanno un abbonamento a Sky, onde evitare l’insorgere di eventuali problemi di ricezione, devono anche ricordarsi di collegare (associare per intenderci) i due Decoder.

Come si attiva la tessera

Per prima cosa bisogna inserire la smart card nel Decoder, o in alternativa nella CAM, dopodiché per effettuare la procedura di attivazione il cliente può:

Telefonare al call center al seguente numero 06-89-18-95 e seguire, scrupolosamente, le istruzioni fornite dell’operatore

e seguire, scrupolosamente, le istruzioni fornite dell’operatore Collegandosi al sito di Tivùsat, creare il proprio profilo personale, riempire i due moduli, inoltrare la richiesta e attendere pochi minuti per avere il segnale

Per verificare se la tessera è attiva bisogna inserire il codice di 12 cifre senza spazi che troverai sul retro della tua smartcard. Bisogna collegarsi sempre sul sito tivùsat.

Un utente privato che utilizza Tivùsat per la sua abitazione può attivare un massimo di 10 smartcard.