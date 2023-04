Tommaso Stanzani la confessione su Zorzi: “In un certo senso lo amo ancora”

Ospite di Ciao Maschio, il talk di Rai Uno in onda in seconda serata, Tommaso Stanzani ha fatto alcune confessioni inattese. L’ex allievo d‘Amici, oggi alla corte di Viva Rai Due, ha parlato dei suoi progetti futuri e anche del privato. Nunzia de Girolamo ha accolto le confidenze del giovane ballerino che non ha negato d’essere ancora molto legato a Tommaso Zorzi.

I due hanno avuto una lunga relazione, hanno condiviso il loro amore sui social e i fans li hanno sempre sostenuti. Quando si sono detti addio si è parlato di tradimenti, ma i gossip non sono mai stati confermati e a quanto pare sono frutto solo di chiacchiere infondate. Stanzani è ancora molto legato all’ex vincitore del Grande Fratello Vip e i loro rapporti oggi sono ottimi.

“Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa”. Ha dichiarato diretto il giovane artista. Stanzani ha partecipato anche alla festa di compleanno di Zorzi ed è convinto che l’ex fidanzato la pensi come lui: “Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

Tommaso Stanzani oggi single e…felice

Tommaso Stanzani e Zorzi si sono conosciuti via social. Zorzi era reduce dal successo del Grande Fratello Vip mentre Stanzani aveva partecipato ad Amici ottenendo vari riconoscimenti. Dopo i primi contatti si sono visti ed è scoppiato una grande amore che hanno vissuto in modo speciale.

I motivi della rottura non sono mai stati rivelati, ma a quanto pare non ci sono state offese o tradimenti. Oggi i due sono entrambi single, e Stanzani si è detto sereno. L’ex allievo d’Amici si sta godendo l’esperienza con Fiorello e co. e sta imparando molto sulla televisione: oggi l’amore a quanto pare non gli manca.