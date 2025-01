Torna il fondo per morosità incolpevole. Ecco il bonus affitto 2025

Tra le novità più importanti della Legge di Bilancio ecco che torna il fondo morosità incolpevole, ovvero il bonus affitto 2025. In totale sono stati messi a disposizione 30 milioni di euro per i prossimi due anni. Al momento bisogna attendere la pubblicazione del decreto ministeriale per capire le modalità per fare la richiesta.

Bonus affitto 2025: ecco i requisiti

Il bonus affitto 2025 però non sarà aperto a tutti, sarà riservato esclusivamente a chi rispetta determinati requisiti. Si tratta di un aiuto che si rivolge agli inquilini che, per cause non dipendenti dalla loro volontà, non riescono a pagare il canone di locazione. Il fondo dunque viene riconosciuto in via ordinaria a chi ha subito una perdita del reddito per una di queste ragioni:

Perdita del lavoro per licenziamento

Cassa integrazione

Mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipico

Cessazioni di attività libero professionali

Malattia grave

Infortunio

Decesso di un componente del nucleo familiare

Naturalmente, per poter accedere al contributo, il destinatario deve aver ricevuto un provvedimento di sfratto per morosità.

La situazione sfratti in Italia

In Italia, come evidenziato dai dati diffusi dal Ministero dell’Interno, nel 2022 sono stati eseguiti 30.385 sfratti. I provvedimenti emessi sono stati in tutto oltre 40.000 e oltre 33.000 di questi erano dovuti alla morosità. Si tratta di un aumento molto importante rispetto all’anno precedente, ovvero +218%,

La regione che ha fatto registrare i numeri più alti è stata il Lazio, seguita dalla Lombardia e dalla Campania.