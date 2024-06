Torna una nuova edizione del Summer Camp

Si terrà anche per questo 2024 il Summer Camp di Fondazione Time2: la vacanza in alta Val di Susa per giovani con disabilità, un’esperienza lontano da casa, spesso la prima, completamente accessibile e inclusiva pensata per garantire ai partecipanti il diritto di vivere le stesse esperienze dei propri coetanei con il sostegno, dove necessario, di operatori altamente specializzati.

Trascorrere una vacanza lontano da casa non è scontato per tutti: lavorare, uscire, innamorarsi, sono infatti alcune delle esperienze da cui molte persone con disabilità sono escluse.

Per questo, da ormai 4 anni, Time2 – la fondazione di Antonella e Manuela Lavazza – lavora per favorire il passaggio all’età adulta di tutte le ragazze e i ragazzi nel rispetto dei diritti di cittadinanza e partecipazione, compreso il diritto allo svago.

«I diritti delle persone con disabilità sono semplicemente i diritti di ogni individuo e questo significa che si realizzano nel mondo di tutti, nei contesti della vita associata, nella città e nel territorio nei quali qualunque persona abita, attraversa e si incontra. Si chiama mainstreaming della disabilità.

Vuol dire lavorare per una città che offre luoghi e attività progettati prevedendo che le persone che compongono la cittadinanza non corrispondono a un modello ideale di “abilità”, ma hanno caratteristiche diverse e che alcune di queste caratteristiche richiedono sostegni adeguati e capaci di favorire, concretamente, la piena partecipazione su basi di uguaglianza e pari opportunità»

le parole di Samuele Pigoni, Segretario Generale di Fondazione Time2

La vacanza del Summer Camp durerà una settimana e prevede gite, momenti di sport e uscite serali per permettere alle partecipanti e ai partecipanti di divertirsi circondati da amici, educatori e volontari.

Si tratta di un’occasione fondamentale per avere uno spazio di autonomia e di socializzazione che permetta di abbandonare paure e insicurezze, sentirsi davvero protagonisti e scoprire qualcosa di nuovo su di sé e sul mondo, come ha dichiarato ad esempio Fabrizia, la mamma di Giacomo, che ha preso parte al Summer Camp nel 2022.

L’esperienza sarà poi ulteriormente arricchita dalla presenza di dipendenti Lavazza che, grazie al progetto Sguardi al Futuro e al programma di volontariato aziendale, parteciperanno al Summer Camp come volontari.

E ancora, vi prenderanno parte i volontari della Croce Rossa, gli studenti laureandi e i medici in corso di specializzazione, gli istruttori sportivi, gli infermieri e tutti i membri della società civile che sceglieranno di mettere a disposizione dei giovani il proprio tempo, le proprie competenze e la propria professionalità per un’esperienza di crescita personale e professionale.

Inoltre, da quest’anno, per la prima volta

Fondazione Time2 ha pensato a un’offerta anche per i genitori:un percorso residenziale immersivo di riflessione e condivisione per i genitori di persone con disabilità tra i 15 e i 29 anni. Si tratterà della prima Summer School Nazionale sulle novità introdotte dall’attuazione della nuova Legge 227/21 Delega al Governo in materia di disabilità, realizzata con il contributo di Fondazione CRT nell’ambito del progetto Agenda della Disabilità.



La Summer School si svolgerà presso il Relais “Santo Stefano” di Sandigliano (BI) da domenica 21 luglio a venerdì 26 luglio, ed è rivolta a 30 genitori che, a titolo volontario, parteciperanno a un’esperienza di formazione e approfondimento con docenti ed esperti.

Tanti i temi all’ordine della discussione: dal progetto di vita personalizzato per i figli con disabilità alle strategie di comunicazione, dai percorsi di attivazione regionali e nazionali ai contenuti della Legge Delega 227/2021 e tanti altri argomenti d’impatto nel settore. Sono previsti anche momenti aggregativi, ludici e sportivi in presenza di professionisti e dei Conduttori di Officine della Vita Indipendente.

Il Summer Camp e la Summer School di Fondazione Time2 saranno quindi due percorsi e due soggiorni rivolti a un pubblico differente.

Il primo ai ragazzi, la seconda ai genitori, ma con lo stesso approccio e la stessa prospettiva: rimuovere le barriere e creare nuovi contesti accessibili a tutte le persone, in città e in montagna, e stimolare nuove riflessioni per una società sempre più inclusiva, nel presente e nel futuro. La concomitanza dei due appuntamenti e la loro localizzazione logisticamente strategica permetterà inoltre di alleggerire il carico emotivo dei genitori che potrebbero trovarsi a vivere per la prima volta un’esperienza lontano dai propri figli.

Il progetto “Sguardi al futuro” è realizzato con il sostegno di Fondazione CRT nell’ambito del Concorso di idee “Sosteniamo le famiglie” dell’Agenda della Disabilità ed è realizzato da: Fondazione Time2, Dipartimento Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino – Centro Studi per la Vita Indipendente, DiVi, Comitato per l’attuazione della Legge 162/98 in Piemonte, Comitato per l’attuazione della Legge 162/98 in Valle d’Aosta e Gruppo Lavazza.