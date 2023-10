Torta con marmellata light e arachidi tritate

La torta di cui scriviamo ingredienti e preparazione si chiama “torta versata alla marmellata” ma noi abbiamo dato evidenza alla presenza della marmellata light e delle arachidi tritate che, nelle giuste quantità, fanno parte di molte colazioni o spuntini di diete e menù alimentari con poche calorie. La torta versata con marmellata e arachidi si prepara in un’ora, può essere divisa in dieci porzioni, ci sono 200 calorie calcolate per fetta. Un dolce che piacerà a tutti, anche ai bambini.

Ingredienti

200 g di farina

200 g di marmellata light a piacere

100 ml di latte

80 ml di olio

60 g di maltitolo o zucchero o eritritolo

10 g di lievito per dolci

8 g di zucchero vanigliato

2 uova

40 g di arachidi tritate

20 g di marmellata light (per la superficie)

Preparazione: impasto e farcitura interna

Iniziate rompendo le uova in una ciotola e aggiungi lo zucchero vanigliato, insieme a uno zucchero normale o un dolcificante a vostra scelta. Sbattete il tutto con una frusta manuale fino a ottenere una miscela omogenea.

Successivamente, unite un pizzico di sale e mescolate bene. Aggiungete l’olio gradualmente, assicurandovi di amalgamare bene. Integrate il latte nel composto e mescolate attentamente.

Ora, incorporate la farina e il lievito in polvere, mescolate fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Prendete uno stampo rotondo da venti centimetri con cerniera e spolveralo leggermente con farina per evitare che la torta si attacchi.

Versate metà dell’impasto nello stampo e procedete a farcire con la tua marmellata light preferita. Potete sperimentare con diversi gusti o marmellate in crema light come castagna o fichi. Distribuite uniformemente la marmellata, aiutandovi con uno stecchino per creare un effetto sfumato che darà un tocco di colore a ogni fetta.

Cottura e guarnizione superficie

Coprite la marmellata con il restante impasto e infornate nel forno preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti.

Una volta cotta, estraete la torta dallo stampo e spennellate la superficie con marmellata ammorbidita (anche diversa da quella utilizzata nell’impasto).

Cospargete abbondantemente arachidi tritate per creare una copertura croccante e ricca di sapore.

Lasciate raffreddare a temperatura ambiente, e poi servite questa deliziosa torta a colazione, durante una merenda o come dessert dopo un pranzo o una cena. Potete vedere il video della torta appena realizzata.

photocredit Dolci Veloci 89