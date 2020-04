Torta di ricotta, soffice come una nuvola: ricetta facile e veloce

In questo particolare periodo in cui non è possibile uscire di casa milioni di italiani si sono messi ai fornelli per cucinare. Preparare un dolce insieme ai propri figli è sicuramente un’esperienza positiva per i piccoli. Se avete intenzione di preparare un dolce ottimo senza impiegare troppo tempo, la torta di ricotta fa al caso vostro. Questa particolare torta viene preparata senza farina per renderla più leggera. Il tempo di preparazione è di circa 15 minuti dopodiché sarà pronta per essere messa nel forno. Si consiglia di mangiarla fredda dopo alcune ore dalla preparazione.

Ricetta facile e veloce solo 15 minuti

La torta alla ricotta viene definita “gluten free” ovvero senza farina. Quest’ultima viene sostituita dalla fecola di patate. Un consiglio è quello di preparare la torta il giorno prima, è fondamentale infatti lasciarla raffreddare e riposare nel frigo.È importante lasciare la ricotta a scolare per 5 ore prima di utilizzarla nella preparazione. Così verrà eliminato il suo siero e il dolce verrà maggiormente denso.

In fine per i più golosi, è possibile aggiungere anche delle gocce di cioccolato oppure dei canditi, poco prima di infornarla. Prima di servire la torta di ricotta consigliamo di spolverizzare il dolce con dello zucchero a velo vanigliato.

Ingredienti per la torta di ricotta nuvola

3 uova;

120 grammi di zucchero;

2 cucchiai di miele;

130 grammi di fecola di patate;

60 ml di latte

Mezzo cucchiaio di cannella, 1 scorza di arancia e 4 cucchiai di succo di arancia;

450 grammi di ricotta;

40 grammi di burro fuso.

Procedimento torta di ricotta

È fondamentale riscaldare innanzitutto il forno a 180 gradi, dopodiché occorre preparare una tortiera dalla grandezza adeguata. Scaldare il burro a bagnomaria e separare i tuorli dagli albumi in diversi recipienti. Successivamente occorre montate gli albumi velocemente. Aggiungere al composto il succo di arancia, le scorzette e il burro fuso, in fine aggiungere la ricotta. Ora sarà fondamentale miscelare bene il composto. Aggiungere la fecola di patate e la cannella ( facoltativa). Quando il composto sarà liscio e omogeneo mescolate il tutto con una spatola, a questo punto aggiungete gli albumi montati a neve, questo passo sarà molto importante per ottenere un dolce morbido e soffice come una nuvola. Incorporate gli albumi con una spatola mescolando delicatamente basso verso l’alto, in modo da far inglobare il tutto senza smontare gi albumi. In fine occorre vernare l’impasto nella tortiera e infornare a 180 gradi per circa 50 minuti.

Leggi anche: Torta di mele 3×9 facilissima