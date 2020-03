Torta di mele 3 x 9, la ricetta facilissima

La torta di mele 3 x 9 è un dolce di origini francesi conosciuta in tutto il mondo. Il suo ingrediente principale sono le mele che rendono questa torta una vera e propria delizia per le papille gustative. La torta in questione ha origini che affondano fino al medioevo, pietanza degustata da tutte le classi sociali e giunta fino ai giorni nostri. Oltre che per la sua squisitezza, la torta è famosa anche per la sua estrema semplicità nella preparazione. Se avete intenzione di mettervi ai fornelli per creare questa leccornia eccovi la ricetta!

La ricetta della torta 3 x 9

Ciò che la contraddistingue è l’estrema semplicità delle dosi da utilizzare nella preparazione. Non occorrono strumenti di precisione o bilance particolari, l’unico strumento che vi guiderà nella preparazione sarà un semplice cucchiaio. Inoltre, invece di utilizzare il burro come per la maggior parte dei dolci, occorre utilizzare solo l’olio.

L’ingrediente “principe” della torta 3 x 9 sono ovviamente le mele, per il loro gusto particolare sono consigliate le Golden. Se durante la preparazione doveste vedere l’impasto “troppo liquido” no problem! Significa che state proseguendo bene. Questa torta infatti è diversa rispetto ai dolci a cui siamo abituati noi in Italia, una volta cotto l’impasto sarà super morbido.

Ingredienti per il dolce di mele 3×9

Il nome della torta racchiude i suoi ingredienti;

3 sono mele

3 uova

9 cucchiai di Zucchero;

9 cucchiai di Farina;

9 cucchiai di Olio di semi;

9 cucchiai di Latte;

Occorre poi 1 cucchiaio di lievito in polvere;

Filo d’olio per ungere la teglia (o burro);

Zucchero a velo q.b

Il tempo di preparazione è di soli 15 minuti, quello di cottura invece è 40 min a 180 gradi nel forno tradizionale.

Procedimento

Sbucciate le 3 mele e tagliatele a tocchetti, nel frattempo in una terrina inserite le 3 uova con lo zucchero e montate il composto. Aggiungete la farina setacciata, il latte e l’olio. Per ultimo si aggiunge il lievito. Una volta ottenuto il composto aggiungete le mele e trasferite il tutto all’interno di una tortiera da 28 cm imburrata.

Infornate a 180° per circa 40 minuti. Lasciate intiepidire la torta di mele 3×9 e decorate con dello zucchero a velo. Vi assicuro che è una delizia.

Un’idea per creare delle monoporzioni, utilizzate uno stampo rettangolare e una volta che la torta si è raffreddata tagliate dei rettangoli e spolverateli con zucchero a velo e cannella.

