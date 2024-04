Torta tenerina in friggitrice ad aria, la versione fondente e al latte

La torta tenerina è un dolce tradizionale dell’Emilia Romagna, conosciuto per la sua consistenza soffice e umida. In questa variante, ti spiegherò come cuocerla in friggitrice ad aria. Con questa tecnica otterrai un risultato sorprendentemente simile a quello della versione da forno, ma molto più buona.

Ingredienti torta tenerina fondente o al latte in friggitrice ad aria

50 g di farina 00

3 uova grandi

40 ml di latte

100 g di burro

220 g di cioccolato fondente o al latte

150 g di zucchero se si utilizza cioccolato fondente

110 g di zucchero se si utilizza cioccolato al latte

Zucchero a velo per decorare

Procedimento

In una ciotola, rompi le uova e aggiungi lo zucchero. Monta il composto con una frusta elettrica fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Inserisci il latte e mescola ancora.

In una terrina fai sciogliere il cioccolato e il burro usando la mia tecnica in friggitrice ad aria. Mescola così da ottenere un composto liscio e omogeneo.

A questo punto ggiungi la farina setacciata al composto di uova e zucchero. Incorpora delicatamente con una spatola. Versa il cioccolato fuso e il burro non caldo nel composto di uova e farina. Mescola delicatamente fino a ottenere un impasto omogeneo.

Trasferisci il composto in una teglia da 20 imburrata e infarinata, usa una teglia in metallo antiaderente.

Cottura

Cuoci la torta nella friggitrice ad aria preriscaldata a 160°C per 25-30 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la torta è cotta al centro. Usa uno stecchino per verificare la cottura: se esce pulito, la torta è pronta.

Una volta raffreddata, spolvera la torta tenerina con zucchero a velo prima di servirla.

Consigli

Assicurati di montare bene le uova e lo zucchero per ottenere una torta tenerina leggera e soffice.

Usa cioccolato di alta qualità per un sapore più ricco e intenso.

Controlla la torta durante la cottura nella friggitrice ad aria per evitare che si bruci sulla superficie.

Puoi arricchire la torta tenerina aggiungendo una spolverata di cacao in polvere sulla superficie prima di servirla.