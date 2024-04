Tortino cuore caldo al cioccolato in friggitrice ad aria

I tortini cuore morbido al cioccolato sono una prelibatezza per gli amanti del dolce. La loro consistenza soffice e il cuore fondente al cioccolato li rendono un dolcetto superlativo.

Con semplici passaggi, potrai deliziare i tuoi ospiti dell’ultimo minuto oppure per una serata romantica con il tuo partner.

Ingredienti per 2 tortini cuore caldo

80 g di cioccolato fondente

40 g di burro

1 uovo

15 g farina

25 g di zucchero

cacao in polvere q.b

burro q.b per i pirottini

1 cucchiaino di rum ( facoltativo)

Potete utilizzare anche il cioccolato bianco oppure al pistacchio

Procedimento

Inizia sciogliendo il cioccolato fondente insieme al burro. Puoi farlo utilizzando il microonde o il metodo in friggitrice ad aria, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

In una ciotola, lavora l’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Unisci il cioccolato fuso al composto di uova e zucchero, mescolando bene.

Aggiungi la farina setacciata al composto e mescola delicatamente fino a ottenere una consistenza omogenea. Se ami i liquori aggiungi 1 cucchiaino di rum all’impasto.

Versa il composto ottenuto negli stampini in alluminio per muffin o tortini, riempiendoli per circa 2/3. Prima imburrali e passa all’ interno un pò di polvere di cacao amaro.

Cottura

Preriscalda la friggitrice ad aria a 180°C per 2 minuti, inserisci i pirottini e cuoci per 6/ minuti. Le prime volte dovrai regolarti con i minuti poichè questa ricetta è molto volubile. In alcune friggitrici potrebbe servire 1 minuto in più.

Una volta pronti, sforna i tortini e lasciali raffreddare leggermente prima di servirli. Guarisci con panna e fragole o zucchero a velo

Consigli