Totti vs Ilary: la decisione del giudice sui Rolex. E’ incredibile!

A quasi un anno dall’annuncio della separazione Francesco Totti e Ilary Blasi hanno intrapreso strade diverse. Lui ufficialmente è legato a Noemi Bocchi e lei a Bastian, noto imprenditore tedesco. Tuttavia gli ex coniugi non hanno ancora definito la suddivisione del loro immenso patrimonio. Non hanno trovato un accordo soddisfacente per entrambi e sono finiti in tribunale.

E se nei giorni scorsi la scuola calcio dell’ex capitano dell’As Roma è stata chiusa perchè parte delle quote appartengono alla Blasì, in queste ore è arrivata la decisione del giudice in merito ai Rolex, ufficiosamente di proprietà del Pupone e che la conduttrice avrebbe sottratto al marito. I quattro Daytona del valore circa di 80 mila euro avranno un destino preciso.

La sentenza del magistrato probabilmente non sarà condivisa da Totti che ritiene d’essere l’unico proprietario dei preziosi gioielli. Il giudice ha infatti deciso che i Rolex rimarranno a disposizione d’entrambi i coniugi. Come verrà attuata questa decisione non è noto, i due potrebbero tenerli a settimane alterne a meno che non riescano a trovare un accordo privato, ma vista l’attuale situazione appare difficile che i due riescano a parlarsi.

Totti e Ilary dovranno condividere i Rolex

Per il momento i Rolex rimarranno in custodia di Ilary, tuttavia previo accordo i due coniugi ne potranno disporre come desiderano. La decisione del magistrato ha suscitato una serie di reazioni e niente esclude che le due parti interessate possano impugnarla.

Dalla separazione Ilary ha ottenuto anche l’affidamento della villa dell’Eur dove vive con i figli e un assegno mensile di 12.500 euro da utilizzare per il benessere dei figli. I beni in comune da suddividere sono ancora molti e i due coniugi sono in attesa della decisione dei giudici investiti della loro causa.