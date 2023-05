Trucco pulizia bagno, in 50 secondi avrai un bagno splendente. Prova questo prodotto costa solo 1,29

Avere una casa pulita, profumata e soprattutto igienizzata è il desiderio di molti. Organizzare infatti le pulizie domestiche non è sempre facile soprattutto quando si lavora tutto il giorno e quando si rientra si ha decisamente poca voglia di dedicarsi alle faccende domestiche. Tra gli spazi che richiedono maggiore attenzione c’è sicuramente il bagno, che necessita per essere splendente di cura, e tanto olio di gomito. Poi ci sono i vetri delle finestre, ma qui vi lasciamo un barbatrucco per pulirli in pochissimi secondi e facendoli splendere.

Un valido aiuto proviene da tutta quella serie di prodotti d’ultima generazione che sono in grado di pulire il bagno rendendolo igienizzato e privo di ogni tipo di sporco. Scegliere il detersivo giusto non è sempre facile, per questo Altroconsumo ha ritenuto opportuno testare una serie di prodotti presenti in commercio tenendo conto della loro efficacia ma anche del rapporto qualità- convenienza. Rapporto che è sempre molto caro alla nota associazione certa di rendere un servizio utile a tutti i consumatori.

Altroconsumo ha testato ben 15 prodotti tra i più noti in commercio e ha tenuto conto d’alcuni aspetti come l’efficacia sul calcare, l’impatto ambientale, le indicazioni sull’etichetta e la sicurezza del prodotto. Tutti aspetti che hanno avuto un peso sull’analisi svolta e che non hanno ignorato neanche il costo del detersivo. Inutile dire che uno dei prodotti maggiormente efficaci che ha superato il test costa meno di due euro.

Il miglior detersivo per il bagno è il brillantante anticalcare W5, in vendita presso i supermercati Lidl, ha un costo irrisorio di soli 1,29 e ha ottenuto un punteggio davvero inaspettato. È inoltre un prodotto a basso costo e reperibile nei tanti punti vendita della nota catena di supermercati.

Fonte: Altroconsumo

Detersivi per pulire il bagno: ecco la classifica d’Altroconsumo

La recente classifica d’Altroconusmo in merito ai prodotti per pulire il bagno ha conferito la medaglia d’oro ad un detersivo della Lidl. Di seguito tutti gli altri che hanno superato il test. Medaglia d’argento all’Esselunga anticalcare e in terza posizione l’Ace bagno brillante formula anticalcare, tutti giudicati di qualità ottima.

Di qualità buona, invece, sono risultati: