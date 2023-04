Tumori: scoperta molecola che blocca la crescita di cellule tumorali

L’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma ha condotto uno studio che ha portato alla scoperta di Sm15, la piccola molecola che bloccherebbe la crescita di cellule tumorali.

Sm15: cosa emerge dallo studio della molecola?

Secondo lo studio condotto dall’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibpm) di Roma, Sms15 riuscirebbe a inibire l’autofagia cellulare. L’autofagia è il processo mediante cui i componenti danneggiati delle proteine vanno a costruire nuove molecole proteiche. Processo che, in alcuni casi, consente alle cellule tumorali di sopravvivere. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Autophagy”, servirà a individuare farmaci capace di inibire lo sviluppo di determinate neoplasie. Daniela Trisciuoglio, ricercatrice del Cnr-Ibpm e coordinatrice dello studio, ha spiegato che la piccola molecola scoperta “impedisce una fase specifica dell’autofagia e, allo stesso tempo, blocca la mitosi, attraverso la quale da una cellula si generano due cellule figlie dallo stesso corredo cromosomico di quella originaria. Ciò determina, per le cellule tumorali, l’impossibilità di riprodursi e di rigenerarsi, causandone la morte”.

I nuovi trattamenti farmacologi

La nuova molecola dunque “impedisce la degradazione e il riciclo di materiali cellulari deteriorati, ormai tossici per la cellula”. Sm15 funziona in pratica come un inibitore dell’intero processo che in alcuni casi porta alla nascita di cellule tumorali. La scoperta è importante soprattutto in chiave farmacologica. Daniela Trisciuoglio è sicura che “permetterà di identificare nuovi trattamenti”.