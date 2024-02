La Madama Butterfly di Puccini ritorna nei cinema di tutto il mondo

A120 di distanza dalla prima rappresentazione (17 febbraio 1904 alla Scala di Milano), Madama Butterfly, il capolavoro tragico di Giacomo Puccini, sarà trasmessa in diretta martedì 26 marzo 2024 in oltre 900 cinema di 22 paesi nella splendida produzione della Royal Opera House. Un’occasione speciale per prendere parte alle celebrazioni Pucciniane a 100 anni dalla scomparsa del Maestro.