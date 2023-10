Tutto il cervello umano in un atlante: studio rivoluzionario su neuroni e cellule celebrali

Un incredibile progresso nelle neuroscienze è stato raggiunto grazie alla Brain Initiative. È stato portato avanti un ambizioso progetto coordinato dai National Institutes of Health degli Stati Uniti. Iniziativa sostenuta da numerosi centri di ricerca globali che necessitano anche per cercare nuove cure mediche per la salute mentale.

Una mappatura, la più precisa e completa possibile, consente di comprendere a fondo il cervello umano, rispondere a domande fondamentali sulla natura umana e sviluppare nuove terapie per le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

86 miliardi di neuroni e 100 miliardi di altre cellule appartenenti a 3000 tipi diversi

Recentemente, sono stati pubblicati i risultati di 21 studi che rappresentano la mappatura completa delle cellule cerebrali umane e dei primati non umani. Questi dati rivelano che il cervello è costituito da oltre 86 miliardi di neuroni e oltre 100 miliardi di altre cellule, appartenenti a 3.000 tipi diversi.

Questo atlante delle cellule cerebrali è fondamentale per comprendere il funzionamento del cervello umano, le differenze tra il nostro cervello e quello dei primati e il ruolo delle cellule nella comparsa di malattie neurodegenerative.

Le ricerche svilupperanno scoperte sulla genetica e il DNA

La genetica ha giocato un ruolo chiave nel definire le tipologie cellulari, poiché ogni cellula esprime solo una parte delle informazioni genetiche contenute nel DNA. Questo progetto rappresenta un punto di partenza cruciale per studi futuri e offre la possibilità di approfondire i misteri del cervello umano, tra cui la natura della coscienza e l’evoluzione delle caratteristiche umane rispetto ad altri primati.

Cellule con diverse funzioni anche evolutive

L’atlante delle cellule cerebrali contiene oltre 3.000 tipi di cellule diverse, tra cui 86 miliardi di neuroni e altre cellule con diverse funzioni, come il supporto e la difesa. Questo straordinario progresso potrebbe anche gettare nuova luce sull’evoluzione del cervello umano rispetto agli altri primati negli ultimi 8 milioni di anni. Sebbene restino molte domande aperte, questa mappa dettagliata delle cellule cerebrali offre un solido punto di partenza per ulteriori scoperte nell’ambito delle neuroscienze e dell’evoluzione umana.