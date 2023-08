Twitch: con un prossimo aggiornamento darà la possibilità ai Content Creator di mandare via gli utenti bannati

Twitch è per eccellenza la casa dei videogiocatori, definizione data da Salvatore Aranzulla nel suo famoso blog di tecnologia). È una delle piattaforme di streaming video in diretta più frequentata anche per proporre altri argomenti diversi dal gaming.

Gli utenti oltre a vedere video e crearne di propri possono interagire tra loro e con i creator. L’educazione è importante e nei social più che mai è fondamentale.

Twich così ha deciso di incrementare gli strumenti per bloccare utenti molesti, con nuove regole più rigide si arriva anche al divieto di guardare video se tra commenti e chat non ci si comporta bene.

Punizioni più dure per gli utenti tossici, un aiuto importante anche per i Content Creator di Twitch

Twitch ogni mese mostra con i Patch Noters le ultime novità e i cambiamenti che avverranno nel breve tempo. Per gli utenti più maleducati verrà aggiunta questa funzionalità.

I content creator potranno sapere in anticipo se gli utenti che stanno accedendo al proprio canale per guardare una live, sono stati bannati in precedenza.

Con un Toggle (un bottone) sarà possibile espellere dalla propria chat un utente segnalato come bloccato in precedenza. Con questo comando verrà bannato dalla chat, gli verrà impedito di vedere la live, verrà automaticamente riportato alla home page di Twich.

Il messaggio di Amazon, proprietario della piattaforma, è chiaro: chi si comporta male viene bannato e non può vedere nemmeno i video. Questo garantirà agli stessi content creator di avere un pubblico più pulito da utenti tossici.

Una funzione flessibile, tanto per i Content Creator che per gli utenti bannati

Trevor Fisher, Senior Product Manager di Twitch ha spiegato che le nuove norme anti utenti maleducati sono state pensate in un’ottica di flessibilità.

I feedback saranno importanti, ovvero le reazioni dei content creator a queste nuove funzioni di controllo qualità del proprio pubblico. Infatti, i creator non sono obbligati a bannare dal proprio canale gli utenti segnalati come precedentemente bannati.

Vedranno la segnalazione e potranno scegliere liberamente se mandare via oppure no un utente segnalato come bannato. In più, gli utenti bannati potranno continuare comunque ad essere presenti nella home e visualizzare i video on demand pubblicati tra i vari canali. Quanto finora raccontato verrà implementato in un prossimo aggiornamento.