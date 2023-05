Twitter eliminerà gli account inattivi

“Stiamo eliminando gli account inattivi da anni“: lo annuncia Elon Musk sul proprio account Twitter.

Twitter: cosa sta accadendo sulla piattaforma?

“Stiamo eliminando gli account che non hanno condotto alcuna attività per diversi anni, quindi probabilmente vedrete diminuire il numero di follower“. Musk aveva avvisato gli utenti, annunciando che Twitter avrebbe cancellato 1,5 miliardi di account inattivi. A rischio i profili senza tweet e senza accesso da anni. Il CEO di Twitter s’era già prodigato nello spiegare la questione lo scorso dicembre, facendo presente agli utenti che avrebbe preso provvedimenti. Ora sta mantenendo la promessa fatta. Dal punto di vista tecnico, un profilo è da considerarsi inattivo se l’utente non effettua il login per un certo periodo. Lo spiega lo stesso Elon Musk in un tweet.

I profili a rischio eliminazione

I profili inattivi sono quelli che non abbiano effettuato il login per un certo periodo. La questione è chiarita nelle Faq del regolamento di Twitter, che specificano cosa si intenda per profili inattivi e parlano delle necessità di login. Il consiglio, se non si vuole vedere il proprio account cancellato, è di “fare login e postare un tweet almeno ogni sei mesi“.