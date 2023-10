Ultim’ora: Fedez dimesso dall’ospedale

Dopo più di una settimana di ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, Fedez torna a casa accompagnato da Chiara Ferragni e dal padre. Nel mentre la direzione ospedaliera è stata costretta a blindare il reparto nel quale il cantante era ricoverato.

Fedez era ricoverato da giovedi scorso a causa di due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna, seguita da un sanguinamento avvenuto il 1 ottobre ma subito interrotto dai medici grazie a un’endoscopia.

I primi segnali che qualcosa non quadrasse erano arrivati dalla stessa Chiara Ferragni che, il 29 settembre, era tornata a Milano interrompendo la sua presenza alla settimana della moda. Invece Fedez dopo il ricovero ha da subito confortato i fan facendo sapere di stare bene e di aver ricevuto inizialmente due trasfusioni di sangue che gli hanno salvato la vita e per le quali ha ringraziato i medici per il pronto intervento.

Anche Davide Marra, conduttore del Muschio Selvaggio con Fedez e Cerbero Podcast, aveva chiesto ai suoi follower di mandare un abbraccio al cantante durante una diretta Twitch rafforzando i dubbi e le preoccupazioni sulle condizioni di salute di quest’ultimo. A tutto il quadro va aggiunta l’assenza di Fedez al mega-evento organizzato da Marracesh che ha visto coinvolti i maggiori rappresentanti della scena RAP italiana.

Tutto bene quel che finisce bene, dunque, con Fedez che torna a casa e potrà godersi la degenza insieme alla moglie e ai suoi figli.