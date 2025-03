Un Film Minecraft dal 3 aprile al cinema

Da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures arriva “Un film Minecraft”, con protagonisti Jason Momoa e Jack Black, per la regia di Jared Hess. Il film rappresenta il primo adattamento cinematografico live-action di Minecraft, il videogioco più popolare al mondo.

Fanno parte del cast anche Emma Myers (“Mercoledì”), la candidata all’Oscar® Danielle Brooks (“Il colore viola”), Sebastian Hansen (“Il diritto di opporsi, “La storia di Lisey”) e Jennifer Coolidge.

Benvenuti nel mondo di Minecraft,

dove la creatività non serve solo a costruire, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro improvvisati avventurieri – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto, Steve (Black). L’avventura metterà alla prova tutti e cinque, sfidandoli a essere coraggiosi e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare a vivere nel mondo reale.

Il film è diretto dal candidato all’Oscar®

Jared Hess (“Ninety-Five Senses”, “Super Nacho”). La sceneggiatura è di Chris Bowman & Hubbel Palmer, Neil Widener & Gavin James e Chris Galletta, da una storia di Allison Schroeder e Chris Bowman & Hubbel Palmer, ispirata al videogioco Minecraft. I produttori sono Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson e Vu Bui, mentre Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza e Jonathan Spaihts sono i produttori esecutivi.

La squadra creativa del regista che ha lavorato dietro la macchina da presa, include il direttore della fotografia candidato ai BAFTA Enrique Chediak (“127 Ore”, “Transformers: L’Ascesa delle bestie”), lo scenografo premio Oscar® Grant Major (“Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re”, “Shark – Il primo squalo”), il montatore James Thomas (“Pokémon: Detective Pikachu”, i film “Borat”), il supervisore VFX premio Oscar® Dan Lemmon (“Il libro della giungla”, “The Batman”) e la costumista Amanda Neale (“Shark – Il primo squalo”, “Vita da vampiro – What We Do in the Shadows”). Casting a cura di Rachel Tenner. I supervisori musicali sono Gabe Hilfer e Karyn Rachtman; musiche di Mark Mothersbaugh (“Thor: Ragnarok”, i film “LEGO®”).

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojäng Aktiebolag, un film di Jared Hess, “Un film Minecraft”. Il film arriverà nelle sale italiane il 3 aprile 2025, distribuito da Warner Bros. Pictures.