Un nuovo bonus da 200 euro è in arrivo a febbraio 2025. Chi può richiederlo?

Il mese di febbraio 2025 si apre con una novità che farà felice molti italiani. Infatti, è in arrivo un nuovo bonus da 200 euro che potrà aiutare numerose famiglie a far fronte alle tante spese quotidiane. In questo articolo andiamo a scoprire nel dettagli come funziona il bonus e come poterlo richiedere.

Ecco a chi spetta il bonus da 200 euro

Il nuovo bonus da 200 euro è destinato a chi lavora negli Istituti Penitenziari. Nel dettaglio, si chiama indennità di Specificità e l’importo varia in base al ruolo ricoperto all’interno del carcere. In sostanza, i funzionari riceveranno 200 euro, gli assistenti 150 euro e gli operatori 100 euro.

Nonostante tutto, però, sono emerse delle polemiche e perplessità da parte di alcune associazioni di categoria e sigle sindacali che hanno contestato la differenziazione degli importi e il fatto che siano stati esclusi dal beneficio il personale amministrativo e giudiziario.

Come richiedere il bonus 200 euro

Per poter richiedere il bonus da 200 euro, il personale penitenziario dovrà accedere alla piattaforma NoiPA attraverso la quale saranno erogati i pagamenti. Le somme dovrebbero essere disponibili a partire da febbraio e ad ogni modo l’intero processo dovrebbe terminare entro marzo 2025.

La gestione dei fondi è affidata alle Ragionerie Territoriali dello Stato che dovranno garantire il rispetto delle tempistiche stabilite.