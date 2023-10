Un tonfo misterioso registrato dalle radici di Pando, l’organismo più grande e longevo al mondo

Gli organismi viventi comprendono esseri animali e vegetali che, pur privi di occhi, orecchie e bocca come gli esseri umani, manifestano una specifica struttura cellulare e organi interdipendenti che consentono loro di vivere autonomamente, riprodursi e mantenere la propria forma. Tra gli esempi più straordinari di organismi viventi, spicca l’Armillaria ostoyae, un fungo, nonostante la sua natura fungina.

Conosciamo Pando, il più grande organismo vivente e anche tra i più longevi

Ma c’è un organismo vivente ancora più straordinario chiamato Pando, noto anche come “Gigante Tremulo”. Questo organismo è in realtà un bosco situato negli Stati Uniti, nello Utah, composto da maestosi pioppi giganti. La caratteristica distintiva di questi alberi è la loro crescita congiunta, le foglie sensibili al vento e la loro capacità di emettere suoni quando vengono toccate. Ciò che rende Pando straordinario è la sua composizione: è costituito da ben 40.000 tronchi geneticamente identici, tutti interconnessi da un unico e vasto sistema di radici sotterranee.

Questa rete sotterranea unificata si estende su 43 ettari e ha richiesto ben 80.000 anni per formarsi. Il bosco di Pando è al centro di numerose ricerche scientifiche ed è stato oggetto di una registrazione audio pionieristica, che ha catturato i suoni delle radici, svelando il sistema di interconnessione che mantiene in vita questo straordinario organismo vivente.

Per la prima volta è stato registrato il suono delle sue radici

All’interno di un progetto artistico supportato dall’associazione “Friends of Pando,” è stato posizionato un idrofono per entrare in contatto con le radici di un albero noto come stelo, situato nella foresta di Pando. Questo idrofono ha catturato le vibrazioni provenienti dal sistema radicale e dal terreno sottostante. La registrazione è stata effettuata in estate, durante un temporale, quando le radici sono impegnate nell’assorbire una grande quantità d’acqua.

Ecco cosa hanno scoperto i tecnici del suono

Nel sottofondo di rumori naturali e momenti di silenzio, gli operatori hanno improvvisamente udito un rumore insolito, descritto come il suono più misterioso prodotto da Pando. Questo tonfo è stato registrato anche quando un operatore ha toccato un ramo. Jeff Rice, un artista del suono coinvolto nel progetto, ha sottolineato come questa esperienza abbia dimostrato la connessione tra i vari rami e l’unico sistema di radici che sostiene la vita di oltre quarantamila alberi.

L’audio è stato presentato e discusso durante il 184° incontro della Acoustical Society of America e prende il nome di “Sotto l’albero: i suoni di un gigante tremante”. Questa rappresenta un’incredibile esplorazione delle connessioni sotterranee e del mondo acustico di uno dei più grandi organismi viventi sulla Terra.