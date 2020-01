Unicredit crea il suo studio legale e nasce UniQLegal

Dalla partnership degli studi legali Nctm e La Scala con UniCredit nasce UniQLegal, società tra avvocati per azioni. Come affermato in una nota, lo studio legale è stato fondato “per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia“.

Gli studi coinvolti nella partnership

I due studi legali scelti per dar vita al progetto, hanno una grande esperienza in questo ambito. Nctm può contare oltre 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici dislocati in tutto il mondo (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai). La Scala, invece conta l know-how di 200 professionisti ed uno staff di 100 persone. La loro specializzazione è il recupero crediti giudiziale.

UniQLegal intende fondere le conoscenze e le esperienze dei partner, per poter creare un centro di eccellenza professionale da mettere al servizio del Gruppo UniCredit. Inoltre, si punta molto sui giovani, capaci di addizionare all’esperienza e alla professionalità anche l’aspetto innovativo, la dinamicità e la curiosità tipica di chi ha un approccio fresco al mondo professionale. La risorsa primaria ed imprenscindibile, come specificato nella nota congiunta dei due studi legali, è il capitale umano, posto al servizio del cliente.