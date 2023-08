Uomini e Donne anticipazioni, Federico e Carola confronto in studio: la verità sull’addio

Le anticipazioni d’Uomini e Donne rivelano che in studio sono stati ospiti anche Federico e Carola. I due si sono scelti nella scorsa stagione e il loro trono è stato tra i più seguiti degli ultimi anni. Dopo un percorso non facile, Nicotera ha scelto Carola sorprendendo anche il pubblico.

Lei ha detto si. I due sono stati insieme per un periodo, sono andati anche convivere e hanno conosciuto le famiglie d’entrambi. Poi l’annuncio social dell’addio. Un annuncio che non ha spiegato le vere ragioni della fine della storia. Federico e Carola si sono confrontati nello studio d’Uomini e Donne dove finalmente l’ex tronista ha rivelato la verità sulla fine della relazione con Carola.

Federico ha raccontato che dopo circa un mese e mezzo che stavano insieme Carola una notte è andata via. Di punto in bianco ha lasciato la casa e non è più tornata. Nicotera ha tentato di ricontattarla e di comprendere cosa era successo, ma lei in più occasioni si è fatto negare. Poi si sono rivisti a Roma e hanno trascorso la notte insieme: Federico credeva che tutto fosse risolto ma così non è stato. Carola è stata attaccata dallo studio, solo Maria de Filippi ha cercato di comprendere le sue spiegazioni.

Carola: “Mi sentivo in trappola“

L’ex corteggiatrice ha spiegato che ad un certo punto si è sentita oppressa. Federico era troppo geloso e invadente nelle sue decisioni e questo non le ha fatto vivere il rapporto bene. Federico ha lasciato aperta la porta a Carola. Ha dichiarato che accetterebbe di nuovo il trono solo se scendesse di nuovo lei a corteggiarlo.

Carola e Federico si daranno una nuova occasione? Per il momento non ci sono rumors in merito a quello che è successo dopo la registrazione. E’ possibile che i due siano usciti insieme.