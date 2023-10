Uomini e Donne, Ida tradita d’Alessandro? I rumors

Lo scorso anno Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare il trono over d’Uomini e Donne per viversi lontano dalle telecamere. I due sono sempre apparsi molto uniti e affiatati e hanno trascorso molto tempo insieme nonostante vivano in due città diverse. In più occasioni si è parlato di crisi e distacco, ma si sono sempre affrettati a smentire.

Da qualche settimana i due non danno segnali, la loro assenza social ha alimentato alcuni rumors e sospetti. Ci sono dei problemi in corso? Alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano hanno rivelato molto di più d’una semplice lite. A quanto pare Ida Platano ha subito un vero colpo da Vicinanza. “Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi”.

Queste le parole dell’insider vicina alla Marzano, voci non del tutto verificate. I due per il momento non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, ma presto dovranno rivelare come stanno finalmente le cose. Ida e Alessandro si sono detti addio? Lui l’ha tradita veramente? I tanti fans dell’ex dama del trono over d’Uomini e Donne sono in pensiero e si aspettano alcune delucidazioni che Ida non tarderà a dare visto che è sempre stata molto diretta e sincera.

Ida e Alessandro rottura in vista?

Ida e Alessandro non appaiono insieme da tempo. La loro assenza social è decisamente preoccupante. Ida potrebbe essere di nuovo single e non è escluso un suoi ritorno nel parterre del daytime di Maria de Filippi.

Quello che fa sorridere e che qualche giorno fa Riccardo Guarnieri ha dichiarato d’aver trovato una persona che lo rende felice. La possibilità che Ida sia di nuovo sigle potrebbe disturbare l’ex cavaliere? Solo il tempo potrà fare chiarezza.