Uomini e Donne anticipazioni: ritorni inattesi e prima lite accesa

Si è svolta nei giorni scorsi anche la seconda registrazioni d‘Uomini e Donne. Il daytime di Maria de Filippi tornerà in onda l’11 Settembre, ma oggi si possono conoscere alcune anticipazioni di ciò che è successo. E’ stata confermata la presenza dei due tronisti, Brando e Cristian, per cui sono arrivate delle segnalazioni dopo la condivisione dei loro video di presentazioni.

I due hanno precisato che sono single, ma che hanno mantenuto un rapporto amichevole con le loro ex. Durante la registrazione hanno mostrato le prime esterne dei due tronisti. Presenti anche Lavinia Mauro e Alessio che hanno rivelato come vanno fra loro le cose, e come hanno vissuto le prime settimane insieme dopo la fine del trono. L’attenzione si è poi sposata sul trono over. In studio è presente Gemma Galgani, la dama non ha rinunciato a cercare la sua anima gemella.

In seguito è scoppiata un lite accesa tra Gemma e Aurora Tropea. Le due donne si erano attaccate durante la prima registrazione, poi a quanto pare c’è stato un seguito sui social. Aurora ha cercato di smentire certe accuse, anche Gianni ha ritenuto che la dama non fosse sincera. Stanca Aurora decide di chiarirsi con la redazione, lascia lo studio ma prima offende Sperti definendolo uno “scimmione”. La stessa Maria de Filippi è sorpresa del siparietto che definisce da ragazzini.

Uomini e Donne trono over, prima lite accesa

La prima lite accesa ha per protagonista Tina Cipollari che ha risposto a tono al cavaliere Elio, ex corteggiatore di Gemma. L’uomo è tornato alla corte di Maria de Filippi per cercare una dama, ma prima accusa l’opinionista di non averla salutata. La discussione prende una piega inattesa e il confronto necessita d’essere placato dalla stessa conduttrice.

Ritorno inaspettato in studio di Barbara de Santi, che dopo un periodo d’assenza ha deciso di ripetere l’esperienza nel daytime: troverà questa volta l’anima gemella? Infine risultano ancora assenti Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Secondo alcuni rumors quest’ultimo non tornerà più nel programma.