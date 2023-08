Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri assente: rivelato il motivo

Le prime registrazioni d’Uomini e Donne si sono svolte nei giorni scorsi. Il format tornerà in onda dall’11 Settembre nella sua programmazione ordinaria. Per il momento i fan del programma possono godere dell’anticipazioni diffuse in rete. Sono stati presentati i tre nuovi tronisti, due volti non noti e un’ex di Temptation Island.

Nel trono over è stata confermata la presenza di Gemma Galgani, Aurora Tropea e molte altre dame. C’è stato anche un ritorno inatteso che è stata accolto con entusiasmo. Barbara de Santi dopo tre anni d’assenza ha deciso di rimettersi in gioco. La dama è determinata a cercare la sua anima gemella, nonostante i trascorsi nel programma non siano stati tutti rose e fiori.

Tra i cavalieri è invece stata accertata l’assenza d’Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Secondo alcuni rumors i due sarebbero due personaggi non idonei con la nuova linea editoriale anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi e questo avrebbe indotto Maria de Filippi a non convocare i due noti cavaliere. Tuttavia questa non è la sola versione che giustifica l’assenza di Guarnieri e Incarnato. E se quest’ultimo potrebbe fare la sua comparsa nelle prossime puntate, Riccardo Guarnieri sembra essere impossibilitato a tornare in tv.

Riccardo Guarnieri ha un nuovo amore

Secondo quanto riferito da una informatore a IsaeChia Riccardo avrebbe un nuovo amore, il che gli impedirebbe di prendere parte a Uomini e Donne. L’ex cavaliere è stato avvistato con una donna, e si sarebbe lasciato alle spalle la relazione avuta con Ida Platano che oggi è legata ad Alessandro Vicinanza.

“Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!” Queste le dichiarazioni dell’informatore. Riccardo Guarnieri uscirà allo scoperto?