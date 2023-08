Uomini e Donne anticipazioni: grandi assenze nel trono over

Come previsto si è svolta la prima registrazioni di Uomini e Donne. Il daytime tornerà in onda l’11 Settembre, ma le anticipazioni diffuse in rete sembrano rivelare alcuni colpi di scena. Negli ultimi giorni si è parlato di rivoluzione nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Sembra infatti che la stessa Maria de Filippi, in accordo con la nuova linea editoriale anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi abbia posto un veto alla presenza d’alcuni volti.

Presenti Tina Cipollari e Gianni Sperti e ovviamente anche Gemma Galgani pronta, come ogni anno, a cercare il suo amore. Secondo quanto ha riferito Lorenzo Pugnaloni durante la prima registrazioni si sono rilevate alcune assenze importanti. Intanto la notizia che Ida Platano fosse stata promossa a opinionista è stata smentita. Per il momento l’ex dama non ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne e a quanto pare non farà nessuna rivelazione importante.

Brando, Cristian e l’ex volto di Temptation Island Manuela Carriero sono i tre nuovi tronisti. I tre volti si sono presentati con un video che è stato pubblicato sulla pagine ufficiali di Witty Tv. La registrazione di Venerdì è stata rimandata per problemi legati a Maria de Filippi che non poteva presenziare.

Uomini e Donne anticipazioni, ecco chi sono le due assenze

Secondo le anticipazioni diffuse in rete si sono rilevate due grandi assenze. Non erano presenti in studio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Si è parlato spesso del fatto che i due cavalieri non fossero stati convocati dalla redazione.

E’ tuttavia possibile che sia Armando che Riccardo si trovassero dietro le quinte e la loro presentazione è stata solo rimandata. Presenti all’appello e senza riserva Aurora Tropea e Roberta Di Padua pronte a cercare la loro anima gemella. Il trono over si è colorito sin da subito di vivaci dibattiti.