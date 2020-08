Uomini e Donne, crisi tra Sossio Aruta e Ursula: cosa succede alla coppia?

Rumors e solo pettegolezzi quelli che hanno coinvolto la coppia doc del trono over di Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo nelle ultime ore. Solo ieri è circolata la notizia che i due non si seguissero più sui social questo ha scatenato una serie di illazioni su una loro crisi tanto da interessare il followers ma anche il gossip più curioso.

In poche ore la coppia nata durante il trono over di Uomini e Donne in attesa di sposarsi nei prossimi mesi e genitori di una splendida bambina sarebbe stata in procinto di dirsi addio e di porre fine al loro amore. Nelle prime ore della mattina Ursula, ma anche Sossio hanno sentito il bisogno di chiarire cosa stava succedendo fra loro, i rumors circolati sono decisamente falsi frutto di un fervida immaginazione di qualcuno.

“Non ci siamo lasciati. Non sanno come perder tempo e quindi inventano. Mi dispiace che lo facciano su una famiglia”. Ursula è certa dell’amore che la lega a Sossio e anche l’ex calciatore è deciso ha sposarla prossimamente: fra loro va tutto alla grande!

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: amore a gonfie vele!

Sossio Aruta e Urusula Bennardo confermano di amarsi come il primo giorno e anche se in passato hanno avuto dei momenti di crisi ora sono in procinto di realizzare tutti i loro progetti di vita. Il matrimonio è stato solo rimandato per motivi logistici e per dare precedenza al battesimo della bambina che hanno celebrato qualche mese fa.