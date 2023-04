Uomini e Donne, ex cavaliere in ospedale: come sta oggi

Il trono over di Uomini e Donne ha conquistato l’attenzione dei telespettatori. Negli ultimi anni cavalieri e dame sono divenuti personaggi popolari, è per questo che anche quando il loro percorso nel daytime di Maria de Filippi si conclude il pubblico continua a seguirli. In queste ore un ex cavaliere è finito in ospedale, un volto noto che ha lasciato il programma dopo ave trovato la sua anima gemella.

Stiamo parlando d’Alessandro Vicinanza, compagno e scelta d’Ida Platano. I due hanno lasciato il programma insieme lo scorso autunno e ancora oggi sono una coppia affiatata nonostante alcuni recenti gossip hanno insinuato un presunto distacco. Nelle scorse ore Alessandro ha condiviso un post dove appare in ospedale, l’ex cavaliere non ha spiegato cosa gli è successo fino a quando i followers non gli hanno fatto una serie di domande.

Vicinanza ha rassicurato tutti, affermando di non aver avuto nulla di grave. “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto”, ha scritto senza entrare troppo nel dettaglio. Per ora l’ex cavaliere non ha dato notizie di se e neanche Ida Platano ha aggiornato i fans. Poi Alessandro ha ringraziato tutti per l’interessamento: “Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”.

Alessandro in ospedale, il silenzio d’Ida Platano

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una coppia stabile e a quanto pare fra loro va tutto a gonfie vele. Tuttavia Ida non ha rilasciato nessun commento in merito al malessere avuto dal compagno. L’ex dama ha pubblicato solo alcune immagini mentre è nel suo salone al lavoro e ha evitato di parlare del fidanzato.

Un atteggiamento che ha dato da pensare ai fans che hanno trovato strano il comportamento dell’ex dama. Crisi in corso? A quanto pare no, ma nulla può essere escluso.