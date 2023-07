Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Temptation Winter? Vanno fatti dei ragionamenti!”

In attesa di vedere l’ultima puntata di Temptation Island la redazione di Uomini e donne capitanata da Raffaella Mennoia e supervisionata da Maria de Filippi sta già pensando all’edizione invernale del format. Il braccio destro di Queen Mary ha rilasciato un’interessante intervista a Superguidatv dove rivela come realizza i casting dei programmi e come riesce a capire chi non è sincero.

Raffaella lavora dietro le quinte dei programmi de La Fascino ormai da tantissimi anni. Le piace quello che fa, soprattutto si appassiona a conoscere nuove persone. Deve molto a Maria de Filippi a cui è legata da un rapporto professionale e anche umano. In proposito del suo lavoro ha rivelato: “La cosa che mi piace di più è fare casting. La composizione di un buon casting ti fa un buon programma. Continuo a essere curiosa di chi ho davanti. Il giorno che perdi quello è un problema. La cosa che mi piace di meno è il montaggio”.

Raffaella ha anche reso noto che ogni volta che arriva in studio porta il suo cane Saki con se. L’animale è molto legato a Maria de Filippi: “Per quanto riguarda Saki da sempre gira in ufficio con me ed è negli studi dove registriamo da sempre. Maria De Filippi è un’amante dei cani e ha iniziato ad avere un rapporto con lei e ogni tanto se lo portava in studio“.

Temptation Winter, lavori in corso: “ci sono molte cose da definire“

L’attesa sulla messa in onda di Temptation Winter ha entusiasmato i fan del programma. Raffaella Mennoia è felice del successo del reality ma per il momento il progetto invernale è ancora in fase embrionale. Nonostante Maria e il suo staff hanno carta bianca da parte di Mediaset, sono consapevoli che realizzare il programma in inverno non è poi così facile:

“Siamo stati fermi una stagione ora puntiamo a Temptation Island Winter con la speranza che vada bene come questa edizione. Sicuramente è un programma estivo, è come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento. Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte. Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo, l’ho letto sui giornali, ma vanno fatti tanti ragionamenti su come realizzare questa edizione invernale. Ci penserò bene quando mi ufficializzeranno le date della messa in onda”.