Temptation Island, Mirko e Greta e Eugenio Colombo: la verità dell’ex tronista

Mirko e Greta sono stati tra i protagonisti più in vista dell’ultima edizione di Temptation Island. Lui entrato insieme alla fidanzata Perla per mettere sotto esame il loro rapporto ha scelto d’uscire dal reality con la single Greta che nel villaggio l’ha praticamente conquistato. Da parte sua Perla ha conosciuto Igor e i due oggi si stanno frequentando.

Nonostante il reality sia finito da qualche mese i due ex volti di Temptation Island sono ancora al centro della scena social. Nei giorni scorsi è emerso che Greta ha avuto un flirt con Eugenio Colombo, noto ex tronista. I due oggi si dichiarano solo amici e Mirko a quanto pare n’è a conoscenza, tanto che il rietino non si è fatto condizionare dall’insinuazioni fatte sui due ex.

Tuttavia la situazione continua a non essere chiara e molti sui social nutrono dubbi sulla sincerità dell’ex tentatrice. A provare a mettere a posto le cose ci ha pensato l’ex tronista che è sui social ha rivelato d’aver incontrato Greta e Mirko e d’averli trovati molto belli insieme. I due appaiono molto presi l’una dall’altra e la relazione sembra essere destinata ad avere un futuro promettente. Intanto è noto che i due sono stati ospitati a Uomini e Donne per raccontare come vanno fra loro le cose. Presenti in studio anche Igor e Perla.

Uomini e Donne, Mirko e Greta e Igor e Perla ospiti in studio

A parte i vari commenti social pungenti che gli ex volti di Temptation Island si sono scambiati, è noto che che le due coppie sono state ospitate nello studio d’Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni diffuse in rete Perla e Igor hanno rivelato di frequentarsi e di voler fare un passo alla volta.

Diversamente Mirko e Greta si sono detti molto presi l’uno dall’altra e lei si è dichiarata anche innamorata. I due sono molto attivi sui social e non mancano di condividere il loro momenti speciali. Non è noto se Mirko e Perla si siano parlati, magari lontano dalle telecamere.