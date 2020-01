Uomini e Donne trono over, Ida Platano e Riccardo si sono (di nuovo) detti addio?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono di nuovo in crisi, secondo alcuni rumors riportati in rete la coppia si sarebbe detta addio ancora una volta

Ancora una crisi d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri la coppia che dopo alti e bassi lo scorso dicembre ha deciso di uscire insieme dal trono over di Uomini e Donne e viversi lontano dalle telecamere in modo completo, nonostante fra loro ci fossero ancora dei problemi da risolvere.

In questi ultimi giorni la dama ha pubblicato alcune stories su Instagram dove s’intuisce che il rapporto con Riccardo non va a gonfie vele. Ida in questi ultimi tempi è apparsa triste e insicura e anche se non ha chiaramente ammesso che con Riccardo ci sono dei problemi la possibilità che si celebri un matrimonio a breve è sempre più remota: tutto fa pensare che la dama non sia affatto felice.

Ricordiamo che prima di tornare insieme Ida e Riccardo avevano avuto uno scontro decisivo, in particolare la dama era decisa ad andare avanti con la sua vita anche da sola, poi il Riccardo ha avuto paura di perderla definitivamente e le ha chiesto di sposarlo: Ida non ha saputo dire di no.

Uomini e Donne, ancora tante lacrime per Ida Platano

A quanto pare Ida Platano ha ricominciato a piangere! Secondo alcuni rumors riportati in rete dal Vicolo delle News la dama sarebbe tornata nello studio di Uomini e Donne per registrare la puntata della sfilata dove è stata invitata ad apparire e qui sarebbe scoppiata in un pianto disperato.

Nel corso della giornata Ida è apparsa assente, ha evitato di rispondere a chi le chiedeva informazioni sulla sua vita di coppia, e poi è scoppiata in lacrime, in un pianto che lei stessa non è riuscita a spiegare ma che evidenzia che qualcosa non va. Ida e Riccardo continuano a discutere e nonostante tutto si ostinano a rimanere insieme in nome di un amore che non riesce ad essere vissuto appieno: per Ida e Riccardo il matrimonio è ancora una volta molto lontano.