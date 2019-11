Uomini e Donne trono over, Ida Platano e Riccardo: addio definitivo

Ida Platano e Riccardo sono una delle coppie doc del trono over di Uomini e Donne, i due sono tornati insieme solo da qualche settimana dopo un periodo di alti e bassi dove non sono riusciti a trovare la giusta misura per comprendersi e viversi a vicenda. Dopo aver visto Ida relazionarsi con Armando Riccardo ha dichiarato a Ida il suo amore con una lettera letta pubblicamente nello studio del programma, la dama inizialmente ha esitato ma poi ha accettato la corte del cavaliere e i due per l’ennesima volta hanno deciso di riprovarsi.

Da quel giorno sono trascorse solo poche settimane eppure la coppia è di nuovo ai ferri corti: Ida non si sente amata, ma neanche desiderata, mentre Riccardo sostiene di non essere sereno mentalmente perchè lui mette in dubbio qualsiasi cosa pensi. Una situazione difficile che esprime in primo luogo l’impossibilità dei due di venirsi incontro, di comunicare parlando ma anche sapendo ascoltare.

Uomini e Donne trono over, Ida e Riccardo: storia finita!

Ida e Riccardo nello studio di Uomini e Donne si parlano ma non si capiscono è per questo che il cavaliere in lacrime e decisamente dispiaciuto arriva alla conclusione che con Ida non ci sarà mai un punto d’incontro, viaggiano su due binari diversi in merito a molte cose ed è per questo che non riescono ad andare d’accordo. Entrambi credono nel loro sentimento per l’altro ma hanno capito che questo non è sufficiente per stare insieme, inoltre Ida sostiene di non stare bene, d’essere ricorsa all’aiuto di un psicologo per comprendere meglio se stessa e d’aver paura di soffrire come in passato a causa di Riccardo.

La puntata termina con Ida che esce in lacrime dallo studio e Riccardo commosso che cerca di giustificare le sue ragioni: riuscirà l’amore ad evidenziare la strada giusta che i due dovrebbero percorrere per stare bene insieme? In fondo è semplice un passo per uno, uno verso l’altro!