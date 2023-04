Vaccini mRna: la svolta contro i tumori

Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha parlato al Tg1 Mattina dei nuovi vaccini con tecnologia a mRna per combattere il cancro.

Vaccini mRna: cosa ha dichiarato Orazio Schillaci?

“Siamo probabilmente a una svolta”, ha dichiarato Orazio Schillaci a Tg1 Mattina. La domanda riguardava i nuovi vaccini con tecnologia a mRna per combattere il cancro. “Ci vorrà del tempo ma è fondamentale ribadire l’importanza della ricerca. La speranza è che si arrivi ad avere vaccini efficaci per combattere il cancro“. Il ministro della Salute ha poi sottolineato l’importanza della campagna vaccinale contro il Covid. “È chiaro che ci sarà la vaccinazione che consiglieremo ai pazienti fragili e agli anziani, ma non abbiamo alcun problema sulle scorte dei vaccini“. Schillaci ha anche parlato della gestione della salute pubblica, e dei livelli di assistenza che variano da regione a regione.

- Advertisement -

La salute pubblica

“Sono le Regioni che oggi gestiscono gran parte della salute pubblica e anche oggi ci sono livelli di assistenza diversi da regione a regione”, ha dichiarato Schillaci. Sul tema dell’autonomia ha poi detto che rappresenta “un’opportunità per superare le disuguaglianze e non per allargare le disuguaglianze che purtroppo ancora oggi ci sono“.