Vecchie batteria di auto elettriche trasformate in fonte di energia portatile

Nissan e JVCKenwood Corp stanno lavorando per trasformare vecchie batterie delle vetture elettriche Leaf, ancora funzionanti, in fonti di alimentazione portatili. La vendita è già attiva in Giappone, sono state realizzate fonti di alimentazione portatili da 14,4 chilogrammi, medie batterie mobili vendute a 1.170 dollari, 170.500 yen. Ciò, al momento, avviene in Giappone, Nissan sta pensando di estendere anche all’estero la vendita del riciclo delle batterie Leaf all’estero.

Caratteristiche batterie vetture elettriche Leaf

Come racconta il sito asahi.com (giornale che mostra anche una foto della power station portatile), Nissan Motor Co ha venduto più di 650 mila veicoli elettrici Leaf. Ogni veicolo contiene batterie che sono a livello energetico e funzionali più longeve delle auto stesse, invece di essere buttate possono essere riutilizzate nel lungo periodo per alimentare piccoli elettrodomestici, computer, fonti di luce. Si pensa a fonti di energia portatili pensate anche per casi di calamità ed emergenza.

Ogni Leaf utilizza 48 moduli di batteria, le batteria sono composte da metalli rari e costosi, in più vengono realizzate con l’utilizzo di gas di carbonio. Il loro riciclo è al centro di un dibattito globale sul tema della produzione industriale e della sostenibilità. Nel progetto di riciclo in fonti di energia portatile, i 48 moduli di batteria vengono portati a due per realizzare una ricarica mobile portatile e da consumo.

Il commento di esperti

Sul progetto Nissan di riciclo delle batterie Leaf, si è espresso il professor Bakakumar Balasinga, di ingegneria elettrica e informatica dell’Università di Windsor. “Le batterie dei veicoli elettrici dismesse hanno un grande potenziale nelle applicazioni di accumulo di energia, senza una tale soluzione, miliardi di pacchi batterie per veicoli elettrici verranno prodotti e poi riciclati prematuramente nel prossimo decennio. Questo sarà un problema per la sostenibilità“. Nissan ha testato le stesse batterie su altre automobili elettriche, inoltre non è la prima volta che lavora su questo progetto. Ad esempio, nel 2022 era già al lavoro per riutilizzare batterie di veicoli elettrici a Fukushima.