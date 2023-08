Verdure di stagione, ecco la tecnica per conservarle tutto l’anno

L’acquisto delle verdure di stagione è importante per una cucina salutare, fresca, ricca di nutrienti ma soprattutto economica ed ecologica. Ci sono degli elementi nutritivi essenziali in ogni ortaggio o frutta che si acquista, la conservazione corretta permette di preservare sapore, qualità e anche principi nutritivi.

Acquisto verdure: studiare bene la spesa settimanale, mensile o per il lungo periodo

Primo consiglio importante da seguire: studiate bene la vostra spesa, settimanale, mensile o per il lungo periodo. Spesso, in estate si acquistano in abbondanza delle verdure e della frutta che poi non si ritrovano nei mesi autunnali e invernali, è lì che diventa utile la conservazione sottovuoto. L’aspirazione totale dell’aria non permette a batteri e muffe di proliferare e formarsi nel periodo di lunga conservazione. Ciò è dovuto al fatto che con l’aria viene aspirato anche l’ossigeno, ciò non inciderà sulla qualità delle verdure che rimarranno integre anche dopo leggera bollitura.

Attenzione anche alla qualità della verdura partendo proprio dai banconi del supermercato o del mercato

Frutta e verdura in offerta? Osservatela sempre bene, spesso i supermercati ma anche al mercato, si tende a dare via e in fretta quello che sta andando male. Compri della frutta e della verdura a risparmio e ti accorgi che sta per scadere? Consumala subito e non conservarla.

La verdura come la carne soffre le differenze di temperatura tra gli ambienti

Attenzione al passaggio caldo freddo caldo, quindi al passaggio tra ambienti diversi. Un esempio, dal supermercato alla macchina, pensate alla grande differenza di calore che ci sono, dal freddo o fresco supermercato, al breve tratto fino alla macchina magari già ad alte temperature al mattino, l’automobile dove si ritorna magari al fresco con l’aria condizionata. Se potete, utilizzate dei sacchetti refrigeranti per la spesa.

Il sottovuoto, la tecnica importante di conservazione per il lungo periodo

L’estate è tempo di raccolti importanti per molti ortaggi, frutti da insalata e verdura a foglia. Il sottovuoto consente di rendere disponibile la verdura di stagione estiva anche nei mesi freddi senza rinunciare a sapore e qualità. Ruolo importante ce l’ha il congelatore, luogo ideale per la lunga conservazione degli alimenti. Il congelamento è importante anche nel sottovuoto, vediamo alcune istruzioni base per le verdure di stagione.

Passaggi base della conservazione sottovuoto delle verdure