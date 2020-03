Verissimo, Belen Rodriguez: l’amore ritrovato per Stefano De Martino e la paura per il Coronavirus

Belen Rodriguez sarà tra gli ospiti di Verissimo in onda domani, la showgirl argentina ha rilasciato un’intima intervista a Silvia Toffanin, un dialogo fra le due prime donne molto confidenziale avvenuto in assenza del pubblico viste le direttive emesse dal governo per limitare la diffusione del Coronavirus.

Belen si è detta felice e serena, l’amore ritrovato per Stefano de Martino le ha ridato quella serenità che per un lungo periodo aveva perso. A Silvia Toffanin l’argentina ha rivelato che si può anche perdonare, è uno sforzo immenso ma l’amore a volte merita anche questo: “Posso dire di essere tanto felice. Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”.

La showgirl ha poi confessato che Stefano non è solo il suo compagno, è anche un vero amico conosce tutto di lei soprattutto i difetti e poi riesce sempre a farla ridere, una cosa non da poco in un rapporto quotidiano.

Belen Rodriguez: “A causa del Coronavirus mi sono chiusa in casa”

Belen Rodriguez fa sapere tramite il suo profilo Instagram che appena terminata l’intervista a Verissimo è subito tornata a casa, ha paura del Coronavirus e si sta attenendo a tutte le istruzioni emanate dagli organi addetti per evitare il contagio:

“Sono appena rientrata in casa, rinchiusa di nuovo… Speriamo che questo casino si risolva al più presto… Sono stata a Mediaset, ho fatto una bella intervista per Verissimo senza pubblico. E’ stata molto carina, mi è piaciuta molto. …E’ stato strano farlo senza pubblico… Però, da una parte è stato diverso, molto più confidenziale ”