Verissimo, Heidi Baci nuovo attacco a Varrese: “Mi ha rovinato il GF”

Heidi Baci, ex concorrente nip del Grande Fratello, ha abbandonato il reality dopo aver avuto uno scontro con il padre. L’uomo avrebbe criticato la figlia per il suo avvicinamento a Massimiliano Varrese. L’ex gieffina ha poi avuto un ulteriore confronto con l’attore, ma i due non hanno trovato il modo di chiarirsi.

Ospite di Verissimo Heidi è tornata a parlare di Massimiliano Varrese, che attualmente è nella casa di Cinecittà e non è in grado di risponderle. La giovane ha sferrato un nuovo attacco e accusato Massimiliano d’averle rovinato l’esperienza al GF: “Io all’inizio ero incuriosita da Massimiliano, mi piaceva, affascinante, uomo serio e saggio. Le mie parole erano riferite a un primo impatto ma poi la situazione è sgravata. Innamorarsi in 3 settimane è impossibile, io molte volte l’ho respinto.” Heidi non ha mostrato nella casa la sua vera identità, e questo è anche colpa del gieffino:

“Volevo un rapporto civile e di convivenza, poi è diventata ossessione, e non ho saputo gestirla. Non c’era più libertà, poi in me è scattato un senso di colpa e di protezione per la sua immagine. Ho cercato di addolcire i toni ma era impossibile, o voleva intimità o il nulla.“

Heidi Baci: “Non ero innamorata“

L’ex gieffina ha poi spiegato che non è uscita per colpa del padre, ma solo perchè ha capito che la mamma non stava bene. Non ha un padre padrone e con i genitori ha un rapporto bellissimo. Si è solo resa conto che i genitori non stavano vivendo bene il fatto che era sotto i riflettori.

Infine la Baci ha affermato che non era innamorata di Max: “Io non ero innamorata, sembrava, gli sguardi c’erano, ma la mia era solo curiosità o richiesta di complicità, ma il suo atteggiamento era eccessivamente oppressivo“.