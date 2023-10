Emma Marrone torna a parlare del padre: “La sua leucemia era incurabile”

Leader delle hit con il suo album Souvenir Emma Marrone è stata ospite di Domenica in. La cantate ha rivelato che nel nuovo disco c’è molto di lei e della sofferenza vissuta nell’ultimo anno a causa della morte del padre. Emma ha dichiarato che alcuni testi nascono proprio da quel disagio. L’ex allieva d‘Amici è infatti convinta che i momenti più bui della vita possano dar vita grandi progetti.

A Mara Venier la cantante salentina ha parlato del suo album, dei suoi prossimo progetti professionali e non ha mancato di fare riferimento alla morte del padre Rosario. Un momento decisamente drammatico della sua vita. Ha ricordato che il padre ha avuto un leucemia decisamente aggressiva e incurabile: “Purtroppo ci sono leucemie più curabili, meno violente, probabilmente nel caso di mio padre c’è stato un concatenarsi di eventi che hanno reso impossibile la salvezza, la vittoria della vita”.

- Advertisement -

Emma aveva un rapporto speciale con il papà, l’ha sempre incoraggiata a inseguire i suoi sogni. La Marrone, in lacrime, ha rivelato che la cosa che le ha fatto più male è vedere il suo eroe sofferente, avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutarlo ma nessuno poteva fare niente. La cantante ha poi fatto un appello a favore dell’Admo l’associazione di donatori di midollo osseo ribadendo quant’è importante donare.

Emma Marrone single: “Non mi sento sola“

L’ex vincitrice d‘Amici ha poi ribadito d’essere single di non sentirsi affatto sola: “Sono completa già da sola, non ho bisogno di qualcuno, e se dovesse arrivare vorrei un uomo che non si senta minacciato dai miei successi“. Ha infine concluso che nel suo percorso professionale si è guadagnata tutto, anche se oggi è una persona più pacata rispetto a quando ha debuttato ad Amici:

- Advertisement -

“Non mi è stato regalato niente dalla vita, ma meglio così, mi sono sudata tutto. Ringrazierò per sempre Maria De Filippi, una persona che ha creduto tantissimo in me, più di me stessa.“