Grande Fratello, Heidi lascia il reality in lacrime: le accuse del padre

Heidi Baci è tra le concorrenti nip che più sono emerse in queste prime settimane del Grande Fratello. La giovane si è distinta per i suoi atteggiamenti solari e affettuosi e ha legato particolarmente con Massimiliano Varrese con cui sembrava stesse nascendo qualcosa. Nonostante i tentativi di lei d’allontanarsi le dinamiche del reality hanno portato i due ad essere sempre più affini.

Tutto questo fino alla diretta di ieri, quando è entrato nella casa di Cinecittà il padre della giovane. Il genitore ha rimproverato in modo severo Heidi e l’ha colpevolizzata d’essersi avvicinata troppo all’attore:

“Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia. Quando sei entrata ci hai fatto felici. Poi hai fatto una scelta sbagliata che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone inutile con un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. E’ stato come un pugnale al cuore” Ha dichiarato l’uomo che ha fatto cadere in un pianto la figlia. Heidi ha avuto una crisi di pianto, il giudizio del padre l’è pesato particolarmente.

Heidi Baci ha lasciato il GF: è polemica sui social

Il confronto tra Heidi e il padre ha provocato l’abbandono della casa da parte della gieffina. Anche se consolata dai suoi coinquilini e dallo stesso Alfonso Signorini, la Baci ha voluto lasciare il reality: le parole del padre le hanno fatto veramente male.

“Sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, di calpestare la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato.” Ha aggiunto il padre d’Heidi che ha poi puntato il dito contro Varrese definendolo violento. A prendere le parti del gieffino ci ha pensato Signorini. Nella notte Heidi ha deciso di lasciare la casa e andare via con il padre. Intanto i social si sono scatenati contro l’atteggiamento dell’uomo ritenuto despota e fortemente patriarcale.